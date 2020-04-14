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Джейн Гудолл: "Новая жизнь кажется принцу Гарри сложной"

Джейн Гудолл: "Новая жизнь кажется принцу Гарри сложной"

35-летний принц Гарри, который в начале этого года вместе со своей 38-летней супругой Меган Маркл решился на кардинальные перемены в жизни и сложил с себя королевские полномочия, пока не может привыкнуть к новым реалиям. Как рассказала 88-летняя защитница природы Джейн Гудолл, которая поддерживает с ним дружеские отношения, свою новую жизнь после переезда в Северную Америку герцог находит "немного сложной".

Она рассказала, что общалась с принцем Гарри после того, как он принял решение сложить с себя королевские полномочия.

Я не знаю, как будет развиваться его карьера. Но мы были с ним на связи. Мне кажется, что сейчас он находит свою жизнь немного сложной,

— сказала она в интервью радио Times.


Принц Гарри и Джейн Гудолл31 марта Меган Маркл и принц Гарри вместе со своим сыном Арчи, которому скоро исполнится год, переехали из Канады в Лос-Анджелес, где находятся в самоизоляции и не покидают свой дом.

Несмотря на всю неопределенность, связанную с событиями в мире, они позитивно смотрят в будущее. Для них очень важно отметить окончание переходного периода и официальное начало их новой главы,

— рассказывали инсайдеры.

Гудолл также выразила мнение, что теперь герцог, вероятно, прекратит заниматься охотой, как делал это раньше вместе со своим старшим братом принцем Уильямом.

Я думаю, что Гарри больше не будет это делать, потому что Меган не любит охоту. Полагаю, что для него в этом смысле все кончено,

— добавила она.


Ранее Джейн, которая навещала герцогов Сассекских в их бывшей резиденции во Фрогмор-коттедже прошлым летом, рассказала, что Гарри намекал на сложение с себя королевских полномочий еще за несколько месяцев до своего публичного заявления. В интервью журналу Daily Mail's Weekend она рассказала о красноречивом комментарии герцога о воспитании своего сына во время их разговора.В конце беседы Меган пришла к нам вместе с Арчи. Он был очень маленький и очень сонный и не слишком рад тому, что мама его побеспокоила,

— вспомнила она и рассказала, как учила его приветственно махать рукой королеве.Я думаю, ему придется научиться этому,

— сказала она тогда Гарри.

На что герцог тогда ответил, что это вряд ли произойдет.

Нет, он не будет расти по-другому,

— сказал он.


Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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