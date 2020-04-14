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Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы

Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы
Екатерина Климова на самоизоляции решила заняться образованием. Актриса так увлеклась обучающими курсами, что решила даже примерить костюм школьницы. Поклонники единогласно решили, что артистка выглядит очень провокационно.

42-летней Екатерине Климовой вот уже много лет удается сохранять титул одной из самых сексуальных актрис отечественного кино. Мама четырех детей регулярно публикует фотографии в купальниках и откровенных платьях. Но новый образ единогласно признан поклонниками самым провокационным из всех: звезда примерила школьную форму и очки.

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь. Во время карантина я восполнила пробелы в школьной программе, научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок совершенно необычным, но очень эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне теперь на английский», — подписала пост Климова.


Фанаты оценили старания актрисы. «Климовой пять за внешний вид! Выглядите потрясающе»; «Какой горячий снимок, а главное, не пошло. Обожаю вас за этот баланс»; «Мне бы такую одноклассницу или учительницу! Ходил бы в школу с удовольствием», — делились мнениями поклонники звезды.

Ранее Екатерина признавалась, что ей тяжело дается карантин. Звезда, привыкшая к постоянной работе, переездам и перелетам, теперь предоставлена самой себе. Впрочем, она понимает, насколько важно сейчас оставаться дома и беречь свое здоровье. Именно поэтому почти не покидает загородный особняк.

«Оставайтесь дома, друзья. Это маленький подвиг в рамках вашего маленького государства — семьи. И подвиг для нашей большой страны. Давайте не будем путать смелость с глупостью и подумаем о врачах, о всех тех, кто находится на передовой», — призвала звезда.

Самоизоляция позволила актрисе больше времени уделять наследникам. Напомним, что Екатерина воспитывает дочь Лизу от Ильи Хорошилова, двух сыновей от Игоря Петренко и маленькую Беллу от Гелы Месхи. Последний развод Климовой стал большой неожиданностью для фанатов, ведь со стороны казалось, что она счастлива с Гелой. Екатерина решила не распространяться о причинах расставания, но в Сети ходили слухи, что это произошло из-за вредных привычек мужчины. Сейчас экс-супруги нормально общаются ради ребенка.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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