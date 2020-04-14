Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы
42-летней Екатерине Климовой вот уже много лет удается сохранять титул одной из самых сексуальных актрис отечественного кино. Мама четырех детей регулярно публикует фотографии в купальниках и откровенных платьях. Но новый образ единогласно признан поклонниками самым провокационным из всех: звезда примерила школьную форму и очки.
«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием. Онлайн-обучение нам всем в помощь. Во время карантина я восполнила пробелы в школьной программе, научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок совершенно необычным, но очень эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне теперь на английский», — подписала пост Климова.
Фанаты оценили старания актрисы. «Климовой пять за внешний вид! Выглядите потрясающе»; «Какой горячий снимок, а главное, не пошло. Обожаю вас за этот баланс»; «Мне бы такую одноклассницу или учительницу! Ходил бы в школу с удовольствием», — делились мнениями поклонники звезды.
Ранее Екатерина признавалась, что ей тяжело дается карантин. Звезда, привыкшая к постоянной работе, переездам и перелетам, теперь предоставлена самой себе. Впрочем, она понимает, насколько важно сейчас оставаться дома и беречь свое здоровье. Именно поэтому почти не покидает загородный особняк.
Самоизоляция позволила актрисе больше времени уделять наследникам. Напомним, что Екатерина воспитывает дочь Лизу от Ильи Хорошилова, двух сыновей от Игоря Петренко и маленькую Беллу от Гелы Месхи. Последний развод Климовой стал большой неожиданностью для фанатов, ведь со стороны казалось, что она счастлива с Гелой. Екатерина решила не распространяться о причинах расставания, но в Сети ходили слухи, что это произошло из-за вредных привычек мужчины. Сейчас экс-супруги нормально общаются ради ребенка.
Фото: Legion-Media, Instagram