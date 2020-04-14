El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала политикой
Такие великие державы, как Россия, Китай и США вступили в гонку за создание вакцины от коронавируса. На сегодняшний день медицинская наука стала таким же важным геополитическим козырем, как торговля и армия. Об этом сегодня, 14 апреля, пишет испанская газета El Mundo.
Удар Covid-19 по мировой системе здравоохранения, экономике и жизни общества повлияет на жизни миллионов людей, и его последствия будут ощущаться в течение нескольких лет. Поэтому лекарство, которое вылечит коронавирус, стало символом борьбы между государствами.
По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, вакцина появится не раньше, чем через год.
Сейчас все государства, занимающиеся разработкой вакцины, пытаются сократить сроки, отмечает газета. Европейские и американские регулирующие учреждения, Европейское агентство лекарственных средств и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — все они разом объявили, что знают, как ускорить процесс оценки и легализации. Они также уточнили, что это не приведет к ослаблению протоколов безопасности.
В этой гонке несвоевременное и резкое увеличение скорости может привести к роковым последствиям. По словам экспертов, вакцина, не протестированная должным образом, может вызвать «побочные эффекты, которые будут такими же негативными или даже хуже тех, что вызывает сам вирус». В ближайшие месяцы будут опубликованы результаты клинических исследований, но даже так самая важная задача будет состоять в массовом производстве вакцины.
У Китая достаточно экономических ресурсов, он лидирует по количеству научных публикаций. Однако ему сложно соперничать с ведущими западными лабораториями, считает Артеага.
По словам депутата Европейского парламента, социалиста Хавьера Лопеса, в этой геополитической борьбе Китай воспользуется «огромным вакуумом, оставленным США» из-за изоляционистской политики американского президента Дональда Трампа. Тогда Китай «займет ключевое место в создании новой глобальной системы, в основе которой раньше находился Североатлантический Альянс».
Военный специалист по геостратегии Педро Баньос полагает, что своими возможностями Китай обязан значительным научно-технологическим достижениям, сделанным за последние двадцать лет.
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «китайским вирусом», напоминает испанская газета. Сейчас Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных, хотя изначально они отрицали серьезность проблемы. В США находятся лучшие исследовательские центры и университеты в мире, до сих пор сохраняющие международное влияние.
Еще один участник забега — это Европейский Союз. Что касается вакцины, то преимуществом Европы является сотрудничество между странами, поэтому у нее много возможностей найти заветное спасение первой. Исследовательские центры, университеты и компании разных стран взаимодействуют друг с другом.
Еще один важный участник гонки — Россия, пишет El Mundo.
Кремль продолжает заявлять о масштабных возможностях страны и исследовании целых шести вакцин.
России уже удалось это продемонстрировать, напомнил он. В марте Путин направил в Италию, находящуюся в крайне тяжелом положении, десяток самолетов с сотнями врачей и медицинским оборудованием. Баньос уверен, что Россия может всех удивить в самый последний момент:
Когда станет известно о создании вакцины, все мы будем сидеть перед экранами телевизоров так же, как когда человек приземлился на Луну. Наверняка все мировые лидеры спят и видят, как они произносят речь, которая войдет в историю, заключило издание.
Как сообщало ИА Newstes, сегодня, 14 апреля, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что 90% новых случаев заражения Covid-19 приходятся на США и Европу, а пика пандемии пока даже не видно.
По ее словам, в Европе наблюдается «смешанная картина»: в Италии и Испании, где были зафиксированы крупнейшие эпидемии Covid-19, появилась тенденция к снижению заражений. В то же время в Турции и Великобритании растёт число случаев коронавирусной инфекции.
Генеральный директора ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркивает, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна.
Сейчас в ВОЗ исходят из того, что вакцина от коронавируса будет создана не раньше, чем через 12 месяцев.