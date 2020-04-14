El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала политикой

Алексей Вольцев

Такие великие державы, как Россия, Китай и США вступили в гонку за создание вакцины от коронавируса. На сегодняшний день медицинская наука стала таким же важным геополитическим козырем, как торговля и армия. Об этом сегодня, 14 апреля, пишет испанская газета El Mundo.

Удар Covid-19 по мировой системе здравоохранения, экономике и жизни общества повлияет на жизни миллионов людей, и его последствия будут ощущаться в течение нескольких лет. Поэтому лекарство, которое вылечит коронавирус, стало символом борьбы между государствами.

«Борьба за создание вакцины от Covid-19 стала элементом внешней политики. В данном случае каждая страна стремится защитить граждан от пандемии, это внутренний аспект. Внешний аспект — показать миру свою способность помогать другим. Это и есть геополитика», — отмечает ведущий эксперт Королевского института международных и стратегических исследований «Элькано» (Испания) Феликс Артеага.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, вакцина появится не раньше, чем через год.

«Если только китайская фармацевтическая промышленность, не подвергаемая такому же жесткому регулированию, как американская или европейская, не удивит нас раньше», — сказал он.

Сейчас все государства, занимающиеся разработкой вакцины, пытаются сократить сроки, отмечает газета. Европейские и американские регулирующие учреждения, Европейское агентство лекарственных средств и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — все они разом объявили, что знают, как ускорить процесс оценки и легализации. Они также уточнили, что это не приведет к ослаблению протоколов безопасности.

В этой гонке несвоевременное и резкое увеличение скорости может привести к роковым последствиям. По словам экспертов, вакцина, не протестированная должным образом, может вызвать «побочные эффекты, которые будут такими же негативными или даже хуже тех, что вызывает сам вирус». В ближайшие месяцы будут опубликованы результаты клинических исследований, но даже так самая важная задача будет состоять в массовом производстве вакцины.

«Китай хочет создать фармацевтический аналог компании Huawei», — поясняет Артеага, подчеркивая, что у Пекина появится уникальная возможность встать во главе международного сообщества, если ему удастся добиться прорывных результатов в медицинских исследованиях.

У Китая достаточно экономических ресурсов, он лидирует по количеству научных публикаций. Однако ему сложно соперничать с ведущими западными лабораториями, считает Артеага.

«Если Китай создаст эффективную вакцину, то станет совершенно независимым», — сказал он.

По словам депутата Европейского парламента, социалиста Хавьера Лопеса, в этой геополитической борьбе Китай воспользуется «огромным вакуумом, оставленным США» из-за изоляционистской политики американского президента Дональда Трампа. Тогда Китай «займет ключевое место в создании новой глобальной системы, в основе которой раньше находился Североатлантический Альянс».

«Еще одно преимущество Китая — это время. Ведь он начал участие в гонке раньше остальных, поскольку Ухань был городом, где появился коронавирус. На сегодняшний день Китаю удалось справиться со вспышкой вируса, он улучшил и без того строгую систему контроля граждан, а теперь провозглашает себя спасителем мира: даже отправляет медикаменты и врачей в западные государства», — говорится в статье.

Военный специалист по геостратегии Педро Баньос полагает, что своими возможностями Китай обязан значительным научно-технологическим достижениям, сделанным за последние двадцать лет.

«Раньше они всё копировали, но сейчас патентуют половину всех мировых изобретений, а китайские университеты публикуют больше всех научных статей в мире. Тем не менее, США, которые сейчас переживают кризис, сделают всё возможное, чтобы помешать Китаю занять лидирующую позицию», — добавляет Баньос.

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «китайским вирусом», напоминает испанская газета. Сейчас Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных, хотя изначально они отрицали серьезность проблемы. В США находятся лучшие исследовательские центры и университеты в мире, до сих пор сохраняющие международное влияние.

Еще один участник забега — это Европейский Союз. Что касается вакцины, то преимуществом Европы является сотрудничество между странами, поэтому у нее много возможностей найти заветное спасение первой. Исследовательские центры, университеты и компании разных стран взаимодействуют друг с другом.

Еще один важный участник гонки — Россия, пишет El Mundo.

«Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — приводит газета слова президента РФ Владимир Путина.

Кремль продолжает заявлять о масштабных возможностях страны и исследовании целых шести вакцин.

«В том, что касается медицинского оборудования и логистических возможностей, у России большой потенциал», — отметил Феликс Артеага.

России уже удалось это продемонстрировать, напомнил он. В марте Путин направил в Италию, находящуюся в крайне тяжелом положении, десяток самолетов с сотнями врачей и медицинским оборудованием. Баньос уверен, что Россия может всех удивить в самый последний момент:

«Не стоит забывать, что у нее всегда были прекрасные ученые. Когда распался СССР, многие из них переехали в Европу и Израиль, но, всех мы не получили».

Когда станет известно о создании вакцины, все мы будем сидеть перед экранами телевизоров так же, как когда человек приземлился на Луну. Наверняка все мировые лидеры спят и видят, как они произносят речь, которая войдет в историю, заключило издание.

Как сообщало ИА Newstes, сегодня, 14 апреля, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что 90% новых случаев заражения Covid-19 приходятся на США и Европу, а пика пандемии пока даже не видно.

По ее словам, в Европе наблюдается «смешанная картина»: в Италии и Испании, где были зафиксированы крупнейшие эпидемии Covid-19, появилась тенденция к снижению заражений. В то же время в Турции и Великобритании растёт число случаев коронавирусной инфекции.

Генеральный директора ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркивает, что для полного прерывания распространения коронавируса понадобится вакцина, иначе может быть новая волна.

Сейчас в ВОЗ исходят из того, что вакцина от коронавируса будет создана не раньше, чем через 12 месяцев.