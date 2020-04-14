ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов

Влада Некрасова

Фракция "Единая Россия" поддержит предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене отпусков у депутатов, запланированных на конец апреля, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник предложил депутатам отказаться от краткосрочного отпуска, чтобы при необходимости принимать решения по поддержке граждан. Это решение парламентарии могут утвердить на пленарном заседании в пятницу. Изначально план работы Госдумы предполагал, что депутаты уйдут в отпуск 23 апреля.

"Будет абсолютно правильно продолжать эту работу. Только находясь на оперативной связи можно эффективно работать над реализацией мер по поддержке граждан и предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса – мер, которые предложены президентом, которые в эти дни рассматривает Государственная дума. А также при необходимости инициировать новые решения", - сказал Неверов.

Он отметил, что депутаты фракции активно проводят онлайн-приемы граждан, участвуют в региональных онлайн-совещаниях, оказывают людям волонтерскую помощь.