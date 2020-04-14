Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов

ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов

ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов
Фракция "Единая Россия" поддержит предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина об отмене отпусков у депутатов, запланированных на конец апреля, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник предложил депутатам отказаться от краткосрочного отпуска, чтобы при необходимости принимать решения по поддержке граждан. Это решение парламентарии могут утвердить на пленарном заседании в пятницу. Изначально план работы Госдумы предполагал, что депутаты уйдут в отпуск 23 апреля.

"Будет абсолютно правильно продолжать эту работу. Только находясь на оперативной связи можно эффективно работать над реализацией мер по поддержке граждан и предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса – мер, которые предложены президентом, которые в эти дни рассматривает Государственная дума. А также при необходимости инициировать новые решения", - сказал Неверов.

Он отметил, что депутаты фракции активно проводят онлайн-приемы граждан, участвуют в региональных онлайн-совещаниях, оказывают людям волонтерскую помощь.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 14 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 14 апреля 2020 года
Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины
Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины
Поправка о содействии бизнесу: как обновление Конституции поможет предпринимателям
Поправка о содействии бизнесу: как обновление Конституции поможет
ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов
ЕР поддержит предложение Володина об отмене отпусков у депутатов
Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Корпорация МСП оценила готовность банков выдавать кредиты для зарплат
Корпорация МСП оценила готовность банков выдавать кредиты для зарплат
Глава Минздрава российского региона потребовал от врачей «не рыдать в соцсетях»
Глава Минздрава российского региона потребовал от врачей «не рыдать в
Каждый третий медик Британии оказался заражен коронавирусом
Каждый третий медик Британии оказался заражен коронавирусом
Киево-Печерская Лавра: рейдерский карантин для святыни
Киево-Печерская Лавра: рейдерский карантин для святыни
Посол Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной
Онлайн-концерт "Чиж & Co" посмотрели более пяти миллионов человек
Онлайн-концерт "Чиж & Co" посмотрели более пяти миллионов человек

Топ на сегодня

Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса

Еще по теме

Все фракции ГД поддержали поправки об отмене голосования по доверенности
Володин: ГД примет решение об отмене голосования депутатов по доверенности
ЕР утвердила Володина на пост спикера Госдумы
В Госдуме определились с уважительными причинами отсутствия депутатов