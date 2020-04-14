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Гарик Мартиросян: «Я уже догадался, кто скрывается под масками Панды и Оленя»

Гарик Мартиросян: «Я уже догадался, кто скрывается под масками Панды и Оленя»
Проект «Маска» на канале НТВ смотрят тысячи телезрителей. Вместе с членами жюри они пытаются отгадать, кто из артистов выступает в том или ином замысловатом костюме.

Судьями на проекте стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. В прошлом выпуске никто из них не угадал, кто же прятался в костюме Яйца. Шоумен и музыкант Антон Лирник был вынужден сам рассекретить свою персону. 

«Гарик, Тимур — я же вам дарил альбом своих песен. Регина, а с тобой мы вместе были на «Фабрике звезд». Гарик, ты мой начальник уже 10 лет подряд — мы с тобой даже в караоке пели», — ранее сыпал подсказками Лирник. 

Мартиросян тут же отозвался: «Антон молодец, круто пел и искусно замаскировался». Также в программе выступили два специальных гостя: Наталья Гулькина в образе Человека-Зеркала и сергей Лазарев в костюме Динозавра. 

Псле эфира Гарик решил ответить на некоторые вопросы о проекте в личном Instagram. Поклонники поинтересовались у него, кто под какой маской скрывается.

«Про Оленя догадался, про Панду тоже. Остальных пока не раскусил», — ответил подписчиками юморист. 

Юморист разделяет мнение коллеги из жюри Филиппа Киркорова относительно Оленя, считая, что за образом прячется Лариса Долина. Также он считает, что Попугаем может быть Наташа Королева. 

Мартиросян признался, что ему нравится быть членом жюри в шоу «Маска». «Это забавно», — отмечает артист.

В числе фаворитов проекта Гарик называет Волка, Оленя и Льва. По мнению большинства судей, под маской последнего выступает Никита Пресняков. 


Недавно в Интернете появилась информация о том, что жена Мартиросяна Жанна рассекретила всех участников «Маски». Правда, канал НТВ не подтвердил эти данные. Поскольку это произошло 1 апреля, зрители решили, что это была лишь шутка.

Напомним, что участникам проекта запрещено говорить о том, под какой маской они скрываются. На съемочной площадке все ходят исключительно в сценических костюмах, хотя в них очень трудно передвигаться. Уже семь человек открыли свои лица. До Лирника рассекреченными оказались Вадим Такменев, Стас Костюшкин, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Лена Катина и светлана Мастеркова.

Фото: архив пресс-службы

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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