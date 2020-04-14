ГД рассмотрит продление эксперимента по электронному голосованию в Москве

Анастасия Иванова

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Автор инициативы, депутат Госдумы Ирина Белых уточняла, что ранее принятый комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.

Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.