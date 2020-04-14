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Генпрокуратура РФ начала проверки по делу добровольца Горана Чирича

Генпрокуратура РФ начала проверки по делу добровольца Горана Чирича

Генеральная прокуратура Российской Федерации начала проверки по делу сербского добровольца Горана Чирича, ожидающего экстрадиции в Сербию в ростовском СИЗО и не получающего необходимой медицинской помощи. Об этом 14 апреля корреспонденту ИА Newstes сообщил депутат Госдумы (фракция КПРФ) Сергей Шаргунов.

Шаргунов ранее направлял депутатский запрос по поводу содержания ополченца под стражей и намерений выдачи его в Сербию.


«По Вашему обращению, поступившему в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. в связи с обращением Чирич Л.В., организована проверка», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Ранее ИА Newstes сообщало о сербском добровольце и гражданине ДНР Горане Чириче, которого задержали на границе ДНР и России по запросу Интерпола.

Сербия в 2019 году потребовала его выдачи по явно надуманному предлогу — «злоупотреблении положением должностного лиц». Но с лета 2015 года ее супруг не выезжал из Донбасса, и не был в Сербии, что можно легко проверить через архивы пограничных служб.

Сейчас Горан Чирич, прошедший не первую войну (он принимал участие в балканских войнах), находится более полугода в ростовском СИЗО, где ему, как сообщают родственники, не оказывается должного лечения. У него тяжелое легочное заболевание, казеома плевры, то есть Чирич входит в группу риска по коронавирусу.

Кристина Мельникова
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По материалам: eadaily.com

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