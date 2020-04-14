Генпрокуратура РФ начала проверки по делу добровольца Горана Чирича

Влада Некрасова

Генеральная прокуратура Российской Федерации начала проверки по делу сербского добровольца Горана Чирича, ожидающего экстрадиции в Сербию в ростовском СИЗО и не получающего необходимой медицинской помощи. Об этом 14 апреля корреспонденту ИА Newstes сообщил депутат Госдумы (фракция КПРФ) Сергей Шаргунов.

Шаргунов ранее направлял депутатский запрос по поводу содержания ополченца под стражей и намерений выдачи его в Сербию.





«По Вашему обращению, поступившему в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. в связи с обращением Чирич Л.В., организована проверка», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Ранее ИА Newstes сообщало о сербском добровольце и гражданине ДНР Горане Чириче, которого задержали на границе ДНР и России по запросу Интерпола.

Сербия в 2019 году потребовала его выдачи по явно надуманному предлогу — «злоупотреблении положением должностного лиц». Но с лета 2015 года ее супруг не выезжал из Донбасса, и не был в Сербии, что можно легко проверить через архивы пограничных служб.

Сейчас Горан Чирич, прошедший не первую войну (он принимал участие в балканских войнах), находится более полугода в ростовском СИЗО, где ему, как сообщают родственники, не оказывается должного лечения. У него тяжелое легочное заболевание, казеома плевры, то есть Чирич входит в группу риска по коронавирусу.

Кристина Мельникова

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