Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Генпрокуратура выясняет, как букмекеры оказались в числе системообразующих предприятий

Генпрокуратура выясняет, как букмекеры оказались в числе системообразующих предприятий

Генпрокуратура выясняет, как букмекеры оказались в числе системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура РФ дала поручение по выяснению того, на каком основании букмекерские компании внесли в список системообразующих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится о том, что ведомство организовало мониторинг на постоянной основе состояние законности в жизненно значимых сферах экономики. В том числе, проверяют и то, как оказывается господдержка бизнесу в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Генпрокуратура получила информацию о том, что в список системообразующих предприятий, составляемый на основе ранее принятых критериев, внесли ряд организаций, в числе которых были и букмекерские.

Внесение таких организаций в данный перечень может стать основанием для оказания приоритетной финансовой поддержки. А в данных условиях, когда сохраняется угроза быстрого распространения коронавирусной инфекции, это особенно актуально.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что необходимо разработать новые критерии по которым будет формироваться перечень.

Читайте также: Российским предприятиям не возместят убытки за простой производства
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Звезда «Игры престолов» объявил о полной победе над коронавирусом
Звезда «Игры престолов» объявил о полной победе над коронавирусом
Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной помощью
Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Болезненное переселение: как Америка веками боролась с вирусами из Европы
Болезненное переселение: как Америка веками боролась с вирусами из
В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"
В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 3252 человек
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 3252 человек
«Яндекс» покажет сидящим дома россиянам размер очереди в магазинах
«Яндекс» покажет сидящим дома россиянам размер очереди в магазинах
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса
Специальный сервис для пациентов c коронавирусом запустили в Подмосковье
Специальный сервис для пациентов c коронавирусом запустили в
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов долларов
Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов
Общественная палата запустила проект #НаКонтроле2020 для разъяснения действий власти в борьбе против коронавируса
Общественная палата запустила проект #НаКонтроле2020 для разъяснения

Топ на сегодня

Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Путин оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Путин оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Бывший муж Успенской: «Секс с Любой у нас был за ширмой в однушке, где жила бабушка»
Бывший муж Успенской: «Секс с Любой у нас был за ширмой в однушке,
Крашенинников: Поправки к Конституции помогут в борьбе с коронавирусом
Крашенинников: Поправки к Конституции помогут в борьбе с коронавирусом
Число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве снизилось
Число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве снизилось

Еще по теме

Василий Голубев значительно расширил список системообразующих предприятий на Дону
Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля
Обновлённый список системообразующих предприятий подготовят к 17 апреля
Букмекеров исключили из нового списка системообразующих компаний