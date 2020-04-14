Генпрокуратура выясняет, как букмекеры оказались в числе системообразующих предприятий

Вадим Карасев

Генеральная прокуратура РФ дала поручение по выяснению того, на каком основании букмекерские компании внесли в список системообразующих предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится о том, что ведомство организовало мониторинг на постоянной основе состояние законности в жизненно значимых сферах экономики. В том числе, проверяют и то, как оказывается господдержка бизнесу в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Генпрокуратура получила информацию о том, что в список системообразующих предприятий, составляемый на основе ранее принятых критериев, внесли ряд организаций, в числе которых были и букмекерские.

Внесение таких организаций в данный перечень может стать основанием для оказания приоритетной финансовой поддержки. А в данных условиях, когда сохраняется угроза быстрого распространения коронавирусной инфекции, это особенно актуально.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что необходимо разработать новые критерии по которым будет формироваться перечень.

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