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Генпрокуратуре стало интересно, как в список важнейших предприятий попала букмекерская контора

Генпрокуратуре стало интересно, как в список важнейших предприятий попала букмекерская контора

Генпрокуратура попросила Минэкономразвития проверить правомочность попадания букмекерской конторы "Фонбет" в перечень системообразующих предприятий, которым полагается материальная помощь государства в условиях пандемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Ранее глава МЭР Максим Решетников объяснил ситуацию тем, что компания попала в список на основании утвержденных ранее критериев - по объему выплаченных налогов и числу работников. Он пообещал, что список будет обновлен, и в новом перечне не будет букмекеров.

Генпрокуратура, в свою очередь, поручила министерству пересмотреть сами критерии, по которым отбираются важнейшие предприятия. Как отмечается, в список системообразующих компаний попали магазин ЦУМ, мебельная компания IKEA, пивоваренная компания "Балтика" и несколько сетей быстрого питания.

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По материалам: uposters.ru

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