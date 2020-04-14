Генпрокуратуре стало интересно, как в список важнейших предприятий попала букмекерская контора

Вадим Карасев

Генпрокуратура попросила Минэкономразвития проверить правомочность попадания букмекерской конторы "Фонбет" в перечень системообразующих предприятий, которым полагается материальная помощь государства в условиях пандемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Ранее глава МЭР Максим Решетников объяснил ситуацию тем, что компания попала в список на основании утвержденных ранее критериев - по объему выплаченных налогов и числу работников. Он пообещал, что список будет обновлен, и в новом перечне не будет букмекеров.

Генпрокуратура, в свою очередь, поручила министерству пересмотреть сами критерии, по которым отбираются важнейшие предприятия. Как отмечается, в список системообразующих компаний попали магазин ЦУМ, мебельная компания IKEA, пивоваренная компания "Балтика" и несколько сетей быстрого питания.