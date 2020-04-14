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Глава "Газпром нефти" объяснил, почему сделка ОПЕК+ была необходима

Глава "Газпром нефти" объяснил, почему сделка ОПЕК+ была необходима
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти несравнимо с Брестским миром, сделка необходима в текущих условиях рынка, хотя ее отсутствие не стало бы катастрофой, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища", - сказал Дюков.

"Но даже если бы соглашение не было достигнуто, это не стало бы катастрофическим сценарием для российской нефтянки. У нас достаточный запас прочности. Конечно, и мы, и производители Ближнего Востока вынуждены были бы естественным образом сократить добычу — по причине падения спроса и отсутствия хранилищ. Но все равно мы прошли бы через этот кризис с меньшими потерями, в отличие от многих других производителей", - добавил он.


Однако без сделки ОПЕК+, продолжил Дюков, период сверхнизких цен привел бы к значительному падению инвестиций, возникновению дефицита нефти на рынке и последующему резкому росту цен. "В таких "качелях" никто не заинтересован. Поэтому новая сделка — это оптимальное сегодня решение для производителей, равно как и для потребителей", - подчеркнул глава "Газпром нефти".

# Главные новости / Экономика
По материалам: ria.ru

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