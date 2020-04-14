Глава Нацслужбы здоровья Украины: Во время эпидемии коронавируса мы не будем за счет одних пациентов лечить других

Анастасия Иванова

Все контракты с больницами на оказание медицинских услуг населению остаются в силе и после переориентации части медучреждений на борьбу с коронавирусом. Об этом в интервью ZN.UA, которое опубликовано 12 апреля, сказала глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан."Контракты были заключены в рамках 72 млрд грн. Программа рассчитывалась под историческую структуру заболеваний. Коронавирус – внезапная новая вводная, но она временная. Соответственно, 72 млрд грн – это под те болезни, которыми украинцы болеют исторически, из года в год. И это финансирование не уменьшится. Не будет дискриминации, когда за счет одних пациентов мы будем лечить других", – заверила Мовчан.Из-за эпидемии могут быть отложены некоторые плановые медицинские мероприятия, но только в тех случаях, когда это не несет риска здоровью пациента, отметила она; оказание ургентной помощи или поддержание здоровья людей, страдающих хроническими заболеваниями, остается без изменений.По словам Мовчан, изучается вопрос перенаправления больных, которые лечились в медучреждениях, ставших опорными по COVID-19."Сейчас разрабатываются так называемые маршруты пациентов. Потоки пациентов будут переориентированы, пациенты соответствующим образом проинформированы. Со стороны руководителя области или мэра обязательно будет коммуникация с пациентами о том, в каких больницах они теперь смогут получить необходимые им услуги", – сказала глава НСЗУ.