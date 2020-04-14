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Глава ВОЗ рассказал о рекомендациях по снятию ограничений по Covid-19

Глава ВОЗ рассказал о рекомендациях по снятию ограничений по Covid-19

Перед тем, как снимать введенные из-за коронавируса ограничения, власти стран должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Об этом, как передает РБК, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхом Гебрейсус.

Кроме того, по его словам, система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания COVID-19.

Также необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Гебрейесус также призвал снимать ограничительные меры постепенно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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