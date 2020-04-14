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Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянам

Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянамВладимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Американская корпорация Google объяснила, почему с YouTube-канала НТВ было удалено видео с обращением президента России Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

В Google подчеркнули, что восстановили видео, а удаление признали ошибочным. По данным представителей компании, решение об удалении принималось «в условиях ограниченных ресурсов». В настоящее время обращение доступно на YouTube-канале НТВ.

Ранее Роскомнадзор направил запрос в компанию, потребовав объяснить удаление видеозаписи с YouTube-канала телекомпании НТВ. Ведомство указывало, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции России о запрете цензуры.

По похожему сценарию несколько дней назад YouTube удалил интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту RT Антону Красовскому. Тогда Google так же восстановил видео и сообщил, что удаление произошло по ошибке.

И интервью Проценко, и обращение президента России во многом были посвящены теме коронавируса, проверку контента по этой теме YouTube ужесточил. Также под видеороликами по поводу новой инфекции видеохостинг показывает специальную плашку про COVID-19 со ссылкой на последнюю информацию о коронавирусе на сайте Минздрава страны.

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По материалам: lenta.ru

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