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Госдума изменила памятную дату - День окончания Второй мировой войны

Госдума изменила памятную дату - День окончания Второй мировой войны

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому памятная дата День окончания Второй мировой войны переносится со 2 на 3 сентября.

Новый закон подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечивания достойной памяти погибших при защите Отечества, сообщается на сайте Госдумы.

С инициативой о переносе памятной даты выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.

Теперь день воинской славы России - День окончания Второй мировой войны будет отмечаться 3 сентября, при этом, старая дата – 2 сентября будет упразднена.

Поясняя данную инициативу, Владимир Шаманов сказал, что Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории. И именно в этой войне советский народ понес самые страшные потери. Кроме того, отметил он, победа советского оружия над «фашистской чумой» была решающей не только для России и Советского Союза, но и для всего мира.

Как считают в Комитете по обороне, формулировка документа в полной мере символизирует переход от состояния войны к миру, а также, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

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По материалам: u-f.ru

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