Губернатор Ростовской области перевел бюджет в режим экономии

Вадим Карасев

Губернатор Василий Голубев объявил о том, что бюджет Ростовской области переходит в режим экономии по всем направлениям. Распоряжение регионального правительства, определяющее первоочередные направления расходования бюджета во втором квартале, опубликовано на официальном портале.





В итоге решено отменить или перенести на более поздний срок большинство госзакупок, а бюджетные деньги пустить только на самые необходимые направления в условиях кризиса.

Согласно распоряжению, первоочередными направлениями бюджетных расходов стала зарплата, социальная поддержка и вопросы обеспечения занятости населения. Бюджетные средства будут выделяться на обязательное медстрахование неработающих жителей и ряд других направлений. Кроме этого, продолжится выполнение обязательств в дорожной и транспортной отраслях, финансирование нацпроектов и мероприятий, на которые деньги выделяются из федерального бюджета.

Аналогичные антикризисные меры по исполнению местных бюджетов рекомендовано принять главам муниципалитетов.

Читайте также: Донским школьникам на дистанционном обучении стали выделять бесплатные продуктовые наборы