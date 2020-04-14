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Губернатор Ростовской области перевел бюджет в режим экономии

Губернатор Ростовской области перевел бюджет в режим экономии

Губернатор Василий Голубев объявил о том, что бюджет Ростовской области переходит в режим экономии по всем направлениям. Распоряжение регионального правительства, определяющее первоочередные направления расходования бюджета во втором квартале, опубликовано на официальном портале.


В итоге решено отменить или перенести на более поздний срок большинство госзакупок, а бюджетные деньги пустить только на самые необходимые направления в условиях кризиса.

Согласно распоряжению, первоочередными направлениями бюджетных расходов стала зарплата, социальная поддержка и вопросы обеспечения занятости населения. Бюджетные средства будут выделяться на обязательное медстрахование неработающих жителей и ряд других направлений. Кроме этого, продолжится выполнение обязательств в дорожной и транспортной отраслях, финансирование нацпроектов и мероприятий, на которые деньги выделяются из федерального бюджета.

Аналогичные антикризисные меры по исполнению местных бюджетов рекомендовано принять главам муниципалитетов.

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По материалам: u-f.ru

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