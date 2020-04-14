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"Имейте совесть". Аваков рассказал о штрафах церковникам за нарушение карантина

"Имейте совесть". Аваков рассказал о штрафах церковникам за нарушение карантина
Трем священнослужителям, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, выписали админпротолы за нарушение карантина .

Об этом написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти – материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!", – написал министр.
Кроме того, как сообщает пресс-центр Нацполиции, всего 12 апреля состоялось более 14 500 богослужений, в которых приняли участие почти 127 тысяч людей. В большинстве случаев богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях.

В основном, религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушение правил карантина людей в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях.

Стоит отметить, что в центре Ровно, у Свято-Воскресенского собора (УПЦ МП), по случаю Верного воскресенья, прошло праздничное богослужение, на котором присутствовало множество людей. Несмотря на то, что верующих в храм не пускали, многие из них не соблюдали дистанцию и стояли с приспущенными масками. У некоторых верующих масок вообще не было. В Черновцах на праздник к храмам также пришло много людей.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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