Исследование показало, как россияне проводят время дома на самоизоляции

Анастасия Иванова

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты. Исследование основано на анализе обезличенных данных более пяти миллионов клиентов финансовых сервисов, обслуживаемых "МТС Банком", во всех регионах России за январь-март 2020 года.

"По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта на 44% увеличилось количество покупок клиентов банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 27%, до 230 рублей", - уточняется в исследовании. Аналитики полагают, что снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры.

"На сервисах знакомств практически одинаково выросло и количество платежей – на 30%, и средний чек – на 28%, до 690 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 89%, их доля выросла на 6%. На возрастные группы 25-35 и 35-50 лет приходится по 39% транзакций", - отмечают аналитики.