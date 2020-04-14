Известный писатель "предвидел" эпидемию коронавируса в прошлом столетии

Лидия Мартынова

Американский писатель Стивен Кинг считает, что вспышка COVID-19 похожа на описанную еще в 1978 году в его романе "Противостояние" вирусную пандемию, которая уничтожила население планеты.Об этом "король ужасов" и автор многочисленных бестселлеров сообщил в интервью National Public Radio."Я продолжаю заставлять людей говорить: "Ну и дела, как будто мы живем в истории Стивена Кинга". И мой единственный ответ на это: "Мне очень жаль", - сказал писатель.По его словам, пандемия, похожая на COVID-19, рано или поздно должна была произойти в нашем обществе, где путешествия – это основа повседневной жизни. В тоже время писатель подчеркивает, что COVID-19 - инфекция куда менее опасная, чем супергрипп "Капитан Торч" из его романа.В романе "Противостояние" население успокаивали, что распространившаяся болезнь - обычный грипп. Но все закончилось тем, что люди умирают в панике, пытаясь покинуть свои города, а дороги забиты "мертвыми" транспортными средствами. Ничего подобного, к счастью, сейчас не происходит.Писатель заметил, что вместе с консультантом, который помогал ему в написании романа, искал вирус для произведения, который был бы смертельным и при этом постоянно менялся, из-за чего вакцинацию необходимо делать каждые два-три года.