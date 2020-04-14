Яна Рудковская призналась в романе с экс-бойфрендом Инессы Шевчук

Лидия Мартынова

Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты уже более десяти лет. Продюсер постоянно рассказывает о любви к супругу, но при этом не скрывает, что в ее жизни были и другие громкие романы. Так, за блондинкой одно время ухаживал очень известный дизайнер.

45-летняя Яна Рудковская гордится тем, что смогла всего добиться сама. Первый салон красоты в Сочи звезда открыла на средства, доставшиеся ей от родителей. Это было небольшое помещение с бюджетным оборудованием, но Рудковской удалось сделать его популярным. Потом блондинка стала расширяться, открывать новые салоны, и в итоге заработала приличный капитал.

В этот же период Рудковская встретилась со своим будущим мужем Виктором Батуриным. «Он очень красиво ухаживал, делал подарки, но вел себя деликатно. Я благодарна Виктору Николаевичу за то, что он помог мне открыть салон в Москве. Он очень вкладывался в мой бизнес», — рассказала Яна во время прямого эфира в Instagram.

Вот только брак супругов просуществовал всего семь лет. После расставания Батурин и Рудковская начали спорить из-за совместно нажитого имущества и опеки над детьми. По словам Яны, в этот сложный период они прошли через сотни судов. Сейчас продюсеру удалось простить Виктора Николаевича за все его прошлые поступки.





Однако не все поклонники знают, что между Батуриным и Плющенко в жизни Яны был еще один мужчина. Звезда тайно встречалась с немецким дизайнером Филиппом Плейном.

«Об этом вообще никто не знает. Филипп ухаживал за мной месяца три, даже обещал жениться. Но потом я встретила Женю, и он затмил всех. Я влюбилась в Женю так, что больше ни на кого не обращала внимания», — призналась Рудковская.

Плейн считается одним из самых завидных холостяков мира, которого всегда окружают длинноногие красотки. Ранее рядом с дизайнером постоянно видели бывшую участницу «ДОМа-2» Инессу Шевчук. Сама модель роман с Филиппом не комментировала, но при этом не скрывала, что действительно часто встречается с ним.

Сейчас Рудковская о прежних отношениях почти не вспоминает, ведь в ее жизни есть любимый мужчина. Яна не только работает над своими проектами, но и поддерживает все творческие начинания мужа. Также продюсер планирует в будущем запустить онлайн-магазин с брендовой одеждой, ведь она уже столько лет увлекается модой.

«Я действительно люблю брендовые вещи, но покупаю их обдуманно. Понимаете, бренды появились в моей жизни лишь несколько лет назад. До этого я копила либо на квартиру, либо на дом. А теперь могу покупать хорошие вещи. Такие вещи — не просто статус, это пропуск в мир обеспеченных людей», — уверена звезда.

Конечно, режим самоизоляции внес коррективы в жизнь Рудковской. Теперь звезда не может ездить за обновками в Европу, но она не унывает. Яна уверена, что рано или поздно мир справится с эпидемией, и она еще успеет реализовать все планы и задумки.

Фото: Legion-Media, Instagram