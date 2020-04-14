Яна Рудковская с небритыми ногами: продюсер поддержала новый челлендж

Анастасия Иванова

Самоизоляция стала вдохновением для пользователей TikTok, которые выдумывают все новые челленджи. В прошлый раз их участники менялись одеждой по щелчку, а теперь выдают чужие ноги за свои. Забавный ролик уже сняли звездные супруги Рудковская и Плющенко.

45-летняя Яна Рудковская всегда поддерживала общение с подписчиками, радуя их интересными кадрами. В период самоизоляции бизнесвумен старается следовать тенденции, правда, теперь в ее личном блоге все больше снимков различных Интернет-забав.

Так, например, в рамках #fliptheswitchchallenge она примерила костюм Евгения Плющенко, а он в свою очередь ее приталенный плащ. Вчера супруги решили подключиться к набирающему популярность челленджу #notmylegs, в котором участники выдают ноги партнера за свои. «Немного о моих ногах на карантине», — подписала она ролик.





«Примерить» стройные ноги супруги решил и 37-летний фигурист. Он также записал короткий ролик, который повеселил фанатов. «Ой, спасибо вам, большое. Подняли настроение!»; «Вот кого надо на телевидение вместо грустных новостей. Положительные эмоции продлевают жизнь и укрепляют иммунитет»; «Классные вы», — пишут пользователи Сети.

К слову, Рудковскую не смущает ее возраст, и она с удовольствием поддерживает развлечения молодежи. «Я так привыкла, что вокруг меня взрослые женщины, которые ничего не боятся, хотят перевернуть этот мир, что-то доказать без оглядки на возраст. Мадонне 60, а она в трусах бегает. А у нас Валерию заклевали за внешний вид. То и дело читаешь: «старуха», «бабка». Какая я бабка?», — возмущалась она.

На танцевальный пост также откликнулась 31-летняя Юлианна Караулова. Певица заявила, что этот номер они уже исполняли с возлюбленным, причем раньше остальных. «Ваш #fliptheswitchchallenge уже вчерашний день! Надоел. Мы с Андреем Черным сняли его еще до того, как это сделали все. Ищите в TikTok сто лет назад», — похвасталась исполнительница.

Не оставили без внимания тренд также двукратные чемпионы России в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Впрочем, по мнению поклонников, подмена получилась незаметной: многие поверили, что 24-летняя спортсменка действительно обнимает свои ноги и способна на акробатические трюки.

Фото: Legion-Media, Instagram