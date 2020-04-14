«Яндекс» покажет сидящим дома россиянам размер очереди в магазинах

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очереди в магазинах, чтобы пользователи могли оценить, сколько человек стоит у кассы. Это позволит россиянам соблюдать социальную дистанцию, говорится в сообщении сервиса, поступившее в «Ленту.ру».

Опция доступна для жителей Москвы и Петербурга. Рядом с названием магазина видна оценка — нет очереди, небольшая или большая очередь. Информацию в режиме онлайн предоставляют сами магазины. В настоящий момент к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 магазинов «Перекрестка». Сервис предложил присоединяться к проекту всем организациям.

«Показывать, когда в зале свободно, важно также для аптек и других социально-значимых организаций, где может скапливаться большое количество людей», — описал «Яндекс» удобство сервиса для сидящих дома россиян.

Функция доступна в веб-версии сервиса, в ближайшее время такая возможность появится в мобильном приложении карт и в «Яндекс.Навигаторе».

С 30 марта «Яндекс» отслеживает уровень самоизоляции в России по регионам. «Яндекс.Карты» фиксируют, как много людей находится на улицах городов.