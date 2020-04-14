Это болезнь. В Крыму ответили Турчинову на слова о полуострове

Лидия Мартынова

Заявления украинских политиков о возвращении Крыма и Донбасса давно звучат как сказки и легенды, заявила РИА Новости глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" назвал Россию "колоссом на глиняных ногах" и предположил, что она унаследовала от Советского Союза "генетические болезни саморазрушения", указав, что "в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым".





"Такое ощущение, что Турчинов вместе с Порошенко и со своими сотоварищами сам унаследовал генетическую болезнь. Громкие слова украинских политиков о возвращении Крыма и Донбасса уже давно звучат из их уст, как сказки и легенды. В них уже давно не верят ни сами политики, ни тем более украинский народ", – сказала Анастасия Гридчина.

По ее словам, Александр Турчинов является ярким примером того, что никто из украинских политиков уже давно думает не о самой Украине, а "о сиюминутном политическом пиаре и слабых попытках заработка".

сообщило, что украинские депутаты обвинили Турчинова в госизмене.