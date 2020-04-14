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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»Рамзан КадыровФото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что журналисты издания предоставили своим читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике. В частности, глава Чечни опроверг то, что якобы приравнял заболевших к террористам. По его словам, он считает террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

«Есть ли разница между тем, как "Новая" переврала мои слова, и что я сказал на самом деле? Есть! Читатели газеты, которые не имеют возможности перевести с чеченского смысл моих слов, обмануты журналистами», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также опроверг данные издания касательно смерти жителя республики Ахмада Гараева и действий его родственника Абдуллы, а также работы больниц и других различных структур в регионе. Помимо этого он объяснил свои собственные действия во время пандемии, а также действия медперсонала и полиции.

«Складывается ощущение, что заказ на негативную статью о Чеченской Республике был, а вот сырого материала не было. Пришлось высасывать из пальца и чудить с переводом с чеченского на русский», — заключил Кадыров. Он выразил готовность предоставить журналистам хорошего переводчика с чеченского на русский. «А иначе, журналисты "Новой", у вас будут такие статьи», — констатировал он.

Ранее Рамзан Кадыров упрекнул ФСБ в том, что служба «потворствует деятельности иностранной агентуры» среди журналистов «Новой газеты», которая пытается навесить на чеченский народ «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы», а «Газпрому» предъявил претензию, связанную с финансированием издания. Позже он извинился за то, что «на эмоциях» перепутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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