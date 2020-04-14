Как определить фазу Луны: растет она или убывает?

Вадим Карасев

Определение фазы Луны — довольно простой процесс. Астрологи расскажут вам о том, чем вам может быть полезно это знание и как за считанные секунды определить текущую фазу нашего спутника.

Каждая из фаз Луны является очень важной для нас, поскольку в эти периоды воздействие энергии ночного светила сильно разнится. Наибольшую важность представляют фазы роста и убывания, потому что они достаточно продолжительные: каждая длится около двух недель. Если вы не можете выйти в интернет, чтобы воспользоваться нашим лунным календарем, то всегда можно узнать фазу Луны по ее внешнему виду самостоятельно.

Как определить растущую Луну

После Новолуния начинается новый лунный месяц. С 1 по 14 лунный день Луна растет. В этот период ее энергетика медленно идёт вверх и становится все более нестабильной и мощной. Это чаще всего ведет к росту импульсивности людей, стремлению к необдуманным поступкам.

Вместе с тем люди становятся более работоспособными, у них появляется больше сил, желаний. В этот период больше хочется заниматься спортом, актуальными делами дома и на работе. Если у вас эмоциональный подъем и период активности, то, скорее всего, в этот момент Луна находится в фазе роста.

Если нет рядом лунного календаря, то взгляните на небо. Луна растет, если она представляет собой зеркально отраженную по вертикали букву «С». Если поставить слева от нее вертикальную полосу, то получится буква «Р», что значит «растёт».

Как определить убывающую Луну

Обычно на убывающей Луне люди становятся немного вялыми, но при этом улучшаются их умственные способности, обостряется интуиция. Многие становятся более спокойными, открытыми, добрыми. Это идеальное время для духовных практик, неспешных и размеренных дел.

В период убывания лунного диска люди чаще начинают накручивать себя, делать из мухи слона. В такие периоды Луна заставляет нас переоценивать свои возможности и силы, делать неправильные выводы относительно событий прошлого.

Убывающую Луну недаром называют стареющей. Если она визуально похожа на букву «С», то она совершенно точно убывает. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют более подробно изучать воздействие Луны и других ночных светил, чтобы формировать полную картину происходящего.