Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как определить фазу Луны: растет она или убывает?

Как определить фазу Луны: растет она или убывает?

Определение фазы Луны — довольно простой процесс. Астрологи расскажут вам о том, чем вам может быть полезно это знание и как за считанные секунды определить текущую фазу нашего спутника.

Каждая из фаз Луны является очень важной для нас, поскольку в эти периоды воздействие энергии ночного светила сильно разнится. Наибольшую важность представляют фазы роста и убывания, потому что они достаточно продолжительные: каждая длится около двух недель. Если вы не можете выйти в интернет, чтобы воспользоваться нашим лунным календарем, то всегда можно узнать фазу Луны по ее внешнему виду самостоятельно.


Как определить растущую Луну

После Новолуния начинается новый лунный месяц. С 1 по 14 лунный день Луна растет. В этот период ее энергетика медленно идёт вверх и становится все более нестабильной и мощной. Это чаще всего ведет к росту импульсивности людей, стремлению к необдуманным поступкам.

Вместе с тем люди становятся более работоспособными, у них появляется больше сил, желаний. В этот период больше хочется заниматься спортом, актуальными делами дома и на работе. Если у вас эмоциональный подъем и период активности, то, скорее всего, в этот момент Луна находится в фазе роста.

Если нет рядом лунного календаря, то взгляните на небо. Луна растет, если она представляет собой зеркально отраженную по вертикали букву «С». Если поставить слева от нее вертикальную полосу, то получится буква «Р», что значит «растёт».


Как определить убывающую Луну

Обычно на убывающей Луне люди становятся немного вялыми, но при этом улучшаются их умственные способности, обостряется интуиция. Многие становятся более спокойными, открытыми, добрыми. Это идеальное время для духовных практик, неспешных и размеренных дел.

В период убывания лунного диска люди чаще начинают накручивать себя, делать из мухи слона. В такие периоды Луна заставляет нас переоценивать свои возможности и силы, делать неправильные выводы относительно событий прошлого.

Убывающую Луну недаром называют стареющей. Если она визуально похожа на букву «С», то она совершенно точно убывает. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют более подробно изучать воздействие Луны и других ночных светил, чтобы формировать полную картину происходящего.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса
Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Директор попавшей в реанимацию Булановой ответила на вопрос о ее выписке
Директор попавшей в реанимацию Булановой ответила на вопрос о ее
Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков
Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков
Лукашенко осудил российские СМИ за "гадкую информацию" о коронавирусе в Белоруссии
Лукашенко осудил российские СМИ за "гадкую информацию" о коронавирусе
Муж Нонны Гришаевой: «Не собираемся изображать идиллию. Мы действительно злимся друг на друга»
Муж Нонны Гришаевой: «Не собираемся изображать идиллию. Мы
Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянам
Google объяснил удаление видео с обращением Путина к россиянам
"Имейте совесть". Аваков рассказал о штрафах церковникам за нарушение карантина
"Имейте совесть". Аваков рассказал о штрафах церковникам за нарушение
Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду
Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду
Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Растущая Луна с 1 по 3 ноября 2017 года: особенности этого периода, чего опасаться и к чему готовиться в эти дни
Что такое лунный календарь?
Когда будет новолуние в октябре 2017 года
Лунный календарь на декабрь 2017 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца