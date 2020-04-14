Как создать магнит для денег своими руками

Вадим Карасев

Денежная энергетика капризна, и не всегда удача идет в руки, однако поправить ситуацию можно с помощью сильного талисмана. Магнит для денег поможет справиться с финансовыми трудностями и приманить деньги.

Создать сильный денежный талисман можно самостоятельно, не прибегая к приобретению дорогостоящих талисманов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как обычный магнит может привлечь в жизнь финансовое изобилие и избавить от трудностей. Создание денежного магнита — дело несложное, но требующее сосредоточенности, а также веры в то, что ситуация действительно изменится к лучшему.

Денежный магнит для дома

Для создания денежного талисмана выбирают обычный магнит, а не декоративный. Денежная энергетика не любит информационного шума, поэтому привлечь ее с помощью магнита с изображением символа года, города, милого щенка или чего угодно еще вряд ли получится. Для этого выбирают либо полосовой магнит, либо дугообразный. Магнит на ночь помещают в монеты, чтобы зарядить талисман денежной энергетикой.

После того, как магнит вберет в себя денежную энергетику, его заговаривают:

«Деньги привлекаю, нужды не знаю. Финансы в дом потянутся, в чужих карманах не осядут, на лишнее не разойдутся, вором не украдутся».

Готовый талисман помещают рядом со входной дверью таким образом, чтобы гости не могли до него дотронуться. Под половичок или под порог кладут несколько монет, в которых лежал талисман, чтобы деньги всегда приходили в дом.

Магнит для денег в кошелек

В кошелек вряд ли поместится большой магнит, поэтому для талисмана выбирают маленькое изделие. Важно помнить, что магнит не кладут рядом с картами, которые могут из-за него выйти из строя. Не обязательно класть магнит в тот кошелек, что постоянно с собой — для этих целей можно использовать тайничок для денег, который находится дома. В нем обязательно должна лежать хотя бы одна купюра или монета, причем деньги не должны быть вышедшими из оборота.

Магнит заговаривают следующим образом:

«В деньгах нужды нет — когда нужно, сами приходят. Магнитом себе счастье притяну, безбедно жизнь проживу».

Готовый талисман помещают в кошелек.

Как создать магнит для денег

Еще один прекрасный способ привлечь в жизнь финансовое благополучие — создать денежный магнит в своем доме. Для этого используют красивую глубокую тарелку, приклеивают к ее дну небольшой магнитик и засыпают его сверху мелочью и купюрами. Для этих целей можно приспособить и копилку с широкой прорезью, чтобы в нее свободно помещались купюры и крупные монеты. Копилку можно поставить на видное место, чтобы не забывать пополнять ее новыми деньгами.

Саму копилку или тарелку протирают серебряной водой, приговаривая:

«Деньги в дом намагничиваю, богатство в жизнь привлекаю, нужды больше не знаю».

Чем чаще пополняется копилка, тем большее богатство приходит в дом.