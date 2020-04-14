Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус

Влада Некрасова

Телеведущая Тина Канделаки посмеялась над словами президента Белоруссии Александра Лукашенко про коронавирус.

Ранее Лукашенко заявил, что от коронавирусной инфекции не умрет никто в его стране, благодаря "комбинации лекарств для лечения COVID-19" и международному опыту. Также глава республики заверил, что коронавирус у белорусов не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по его словам, все дело было в "букете хронических болезней", которые диагностировали у пациентов.

Канделаки с иронией заметила, что все в конечном итоге умирают от остановки сердца.

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