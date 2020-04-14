Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Сегодня, 02:07 Влада Некрасова
Телеведущая Тина Канделаки посмеялась над словами президента Белоруссии Александра Лукашенко про коронавирус.
Ранее Лукашенко заявил, что от коронавирусной инфекции не умрет никто в его стране, благодаря "комбинации лекарств для лечения COVID-19" и международному опыту. Также глава республики заверил, что коронавирус у белорусов не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по его словам, все дело было в "букете хронических болезней", которые диагностировали у пациентов.
Канделаки с иронией заметила, что все в конечном итоге умирают от остановки сердца.
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По материалам: ria.ru