Кашпировский вернулся: Ютуб канал целителя с оздоровительными сеансами и роликами о пандемии

Вадим Карасев

На протяжении почти четверти века имя Анатолия Кашпировского было окутано тайной. Теперь он создал свой личный канал на Youtube и вернулся с новыми оздоровительными сеансами в период глобальной пандемии вируса.

Эксперты отмечают, что самоизоляция и карантин негативно влияют на энергетику человека. В такое время необходимо бросить все свои силы на то, чтобы укреплять свое биополе. Новые трансляции Анатолия Кашпировского весьма злободневны: известный экстрасенс не обошел вниманием актуальный для всех вопрос пандемии.

Чем известен Кашпироский

Для многих это имя стало нарицательным и ассоциируется с магией, исцелением, биоэнергетикой. Если лет 20-30 назад его деятельность была непонятной и равноценной чему-то внеземному, то в наши дни в данном направлении работает множество других экспертов. Тем не менее сейчас Кашпировский вернулся, сделав это в один из самых опасных периодов их жизни — в период буйства короновируса.

Теперь, с развитием социальных сетей и интернета, он сможет донести до аудитории больше информации: он делится ей на площадке Youtube. Советы известного целителя призваны разъяснить, как обезопасить себя в в это непростое время.

О чем рассказывает Кашпировский

Во-первых, он проливает свет на плюсы и минусы коронавируса. Эксперт считает, что у любой проблемы есть две стороны. Ознакомиться с мыслями Анатолия Кашпировского о самой актуальной проблеме человечества можно в одном из его видео:





Также эксперт проводит различные оздоровительные сеансы, например, вот этот прямой эфир (в трех частях) из Москвы:













В этих сеансах он затрагивает различные философские вопросы, дает советы по тому, как защищаться от вируса, как вести себя в условиях пандемии. У вас будет возможность почувствовать на себе всю позитивную энергию Анатолия Михайловича.