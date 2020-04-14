Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото

Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото

Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото

На днях стало известно, что у 46-летняя Кейт Бекинсейл новый роман — теперь она встречается с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. В сети уже появились первые совместные фото пары, сделанные еще в начале апреля.

Кейт и Гуди попали в объективы папарацци во время прогулки с собаками в пригороде Лос-Анджелеса. Влюбленные ненадолго прервали режим самоизоляции, чтобы подышать свежим воздухом. На прогулке Бекинсейл и Гуди выглядели счастливыми, много шутили и что-то обсуждали.


Гуди Грейс и Кейт Бекинсейл

Первые слухи о романе Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса появились еще в январе. Тогда они вместе посетили одну из светских вечеринок, но вели себя на ней довольно отстраненно. В тот вечер репортерам так и не удалось достать фотодоказательств романа актрисы и начинающего музыканта, однако инсайдеры в один голос твердили, что они покинули мероприятие вместе.

Новый избранник Бекинсейл всего на год старше ее единственной дочери Лили Мо Шин, рожденной от экс-возлюбленного звезды Майкла Шина. Гуди Грейс переехал из Канады в США в 17 лет и начал активно развивать музыкальную карьеру.


К слову, за Кейт уже долгое время ходит слава женщины, которая предпочитает заводить бойфрендов намного моложе себя. До этого у Бекинсейл были отношения с комиком Питом Дэвидсоном (он был младше звезды на 20 лет). Звезда также встречалась с актером Мэттом Райфом — их разница в возрасте составляла 22 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Как создать магнит для денег своими руками
Как создать магнит для денег своими руками
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала политикой
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом:

Топ на сегодня

Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Еще по теме

Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом
44-летнюю Кейт Бекинсейл застали за поцелуями с 22-летним бойфрендом в торговом центре
Лен Уайзман подал на развод с Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл застали за поцелуями с новым молодым бойфрендом