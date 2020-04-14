Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото

Вадим Карасев

На днях стало известно, что у 46-летняя Кейт Бекинсейл новый роман — теперь она встречается с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. В сети уже появились первые совместные фото пары, сделанные еще в начале апреля.

Кейт и Гуди попали в объективы папарацци во время прогулки с собаками в пригороде Лос-Анджелеса. Влюбленные ненадолго прервали режим самоизоляции, чтобы подышать свежим воздухом. На прогулке Бекинсейл и Гуди выглядели счастливыми, много шутили и что-то обсуждали.





Гуди Грейс и Кейт Бекинсейл

Первые слухи о романе Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса появились еще в январе. Тогда они вместе посетили одну из светских вечеринок, но вели себя на ней довольно отстраненно. В тот вечер репортерам так и не удалось достать фотодоказательств романа актрисы и начинающего музыканта, однако инсайдеры в один голос твердили, что они покинули мероприятие вместе.

Новый избранник Бекинсейл всего на год старше ее единственной дочери Лили Мо Шин, рожденной от экс-возлюбленного звезды Майкла Шина. Гуди Грейс переехал из Канады в США в 17 лет и начал активно развивать музыкальную карьеру.





К слову, за Кейт уже долгое время ходит слава женщины, которая предпочитает заводить бойфрендов намного моложе себя. До этого у Бекинсейл были отношения с комиком Питом Дэвидсоном (он был младше звезды на 20 лет). Звезда также встречалась с актером Мэттом Райфом — их разница в возрасте составляла 22 года.