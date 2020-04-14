Киево-Печерская Лавра: рейдерский карантин для святыни

Алексей Вольцев

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Так решила комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева. Повод, собственно говоря, есть. О нем рассказал столичный голова Виталий Кличко: «Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 — в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания».

Все началось со смерти насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Нектария от пневомонии. Слухи о зараженных в лавре пошли уже после его болезни. 13 апреля УПЦ сообщило о смерти еще одного монаха.

Дальше — больше. Поползли фейковые новости о том, как обстоят дела в других лаврах. Некоторые СМИ 13 апреля сообщили о смерти монаха Почаевской лавры, там эту информацию опровергли.

Закрытие святого места вызвало еще больше тревоги у украинцев. Нет, здесь уже не будет никаких пикетов и митингов. При этом многим неспокойно на сердце: теперь киевские колокола замолчали, а когда зазвонят — неизвестно.

На этом фоне общее попустительство Кличко и городских властей особенно заметно было в день после закрытия. Магазины и киоски, расположенные рядом с лаврой работают, а бездомные все так же просят милостыню. Карантина как ни бывало — и проверять местных на наличие инфекции (а особенно бомжей) у Кличко не возникло и мысли.

Все не так «коронавирусно-просто», как мне кажется на первый взгляд. Виталий Кличко понял, что действовать надо мгновенно, не только здоровья монахов ради. Как известно, у Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата хотели отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры уже года два как. Если не больше.

Бывший глава Киевского патриархата Филарет, напомним, заявлял, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у Украинской Православной церкви Московского патриархата. По его словам, она является «украинской, а не российской святыней», и поэтому принадлежать должна так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

О разборках между УПЦ и ПЦУ и так уже много говорили, а вот как дела с лаврой обстоят на юридическом уровне. После провозглашения независимости все здания и территория лавры, а также все имущество, которое находилось внутри, принадлежали государству, а УПЦ Московского патриархата пользовалась всем этим на правах бесплатной аренды. В июле 2013 года правительство Украины передало УПЦ МП 79 помещений лавры в бессрочную аренду. В документе арендатором всех помещений указана «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь)», которая находится в подчинении Московского патриархата.

В «веру» ПЦУ переходить никто не собирается. Настоятельница Архангело-Михайловского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) сообщила, что все без исключения монастыри Украинской православной церкви поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и ни один из них до сих пор не перешел в так называемую «Православную церковь Украины».

Вот она, возможность для маневра! Коронавирус поможет «отжать» лавру? Скорее всего, для этого Кличко ее и закрывал. Мгновенно посыпались «предложения» из стана Порошенко. Экс-директор Украинского института национальной памяти и депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович 14 апреля призвал власти отобрать у Украинской Православной Церкви (УПЦ) Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Как повод он предлагает использовать эпидемию коронавируса, которым заболели и часть монахов УПЦ.

«Святыни украинского народа, начиная с Киево-Печерской и Почаевской Лавр, являющихся государственной собственностью, государство вовсе не обязано навсегда оставлять в пользовании опасной промосковской организации, которая представляет угрозу духовному и физическому здоровью украинцев, — пишет с привычным идиотизмом Вятрович. — Может быть, московская церковь вообще всю Украину заразила?

Сегодня полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры. «Карантинные меры» все больше напоминают рейдерский захват. Кощунственные действия со святым местом, особенно в период пандемии, недопустимы… но разве кто-то из киевских властей верит в Божью кару?

Артём Бузила, Луганск