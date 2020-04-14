Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и другие в первом трейлере фэнтези-триллера "Фея"

Вадим Карасев

В сети появился первый трейлер фильма "Фея" с Константином Хабенским, Ингеборгой Дапкунайте, Екатериной Агеевой в главных ролях. Режиссером и автором сценария картины выступила Анна Меликян. Фильм стал завершающим в трилогии, куда также вошли фильмы "Русалка" и "Звезда".





В фильме Константин Хабенский играет владельца крупной империи видеоигр и создателя компьютерной игры "Коловрат". Он успешен и уверен, что контролирует абсолютно все в своей жизни. Однако жизнь программиста меняется после неожиданной встречи с юной активисткой в исполнении Екатерины Агеевой. Теперь персонаж Хабенского начинает ощущать свою мистическую связь с иконописцем Андреем Рублевым и смотрит на мир совершенно другими глазами.





Константин Хабенский в фильме "Фея"





Екатерина Агеева в фильме "Фея"





Ингеборга Дапкунайте в фильме "Фея"





Константин Хабенский в фильме "Фея"

Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано,

— рассказала Меликян о своей новой картине.

Премьера фильма "Фея" состоится уже 30 апреля. Из-за введенного в нашей стране режима самоизоляции все кинотеатры закрыты, поэтому новую картину можно будет оценить не выходя из дома — в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".