Корейский сериал предсказал пандемию коронавируса в 2018 году
В его десятом эпизоде в 2018 году упоминается смертельное заболевание, которое ранее связывали с разными вирусами, но в итоге стало понятно, что оно очень похоже на вспышку COVID-19.
Так, в одной из сцен доктор говорит: "Коронавирус поражает дыхательную систему. Хуже всего то, что его инкубационный период – от двух дней до двух недель".
"Вирус поражает легкие в течение пяти минут после инфицирования", – добавляет она.
На вопрос о лечении она отвечает: "На сегодняшний момент от него нет лекарства и нет вакцины".
В одном из следующих кадров детям объясняют, как надо мыть руки, чтобы не дать вируса распространиться.
В отличие от реальной жизни, вирус в сериале сделали еще более заразным.