Корейский сериал предсказал пандемию коронавируса в 2018 году

Влада Некрасова

. В корейском сериале "Териус у меня за спиной" (My Secret Terrius) 2018 года, выходившем на Netflix, была предсказана пандемия коронавируса с пугающей точностью, сообщает Independent.

В его десятом эпизоде в 2018 году упоминается смертельное заболевание, которое ранее связывали с разными вирусами, но в итоге стало понятно, что оно очень похоже на вспышку COVID-19.

Так, в одной из сцен доктор говорит: "Коронавирус поражает дыхательную систему. Хуже всего то, что его инкубационный период – от двух дней до двух недель".

"Вирус поражает легкие в течение пяти минут после инфицирования", – добавляет она.

На вопрос о лечении она отвечает: "На сегодняшний момент от него нет лекарства и нет вакцины".

В одном из следующих кадров детям объясняют, как надо мыть руки, чтобы не дать вируса распространиться.

В отличие от реальной жизни, вирус в сериале сделали еще более заразным.