Корпорация МСП оценила готовность банков выдавать кредиты для зарплат

Анастасия Иванова

Корпорация МСП оценивает готовность банков выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат как высокую, механизмы для этого проработаны, сообщил глава корпорации Александр Браверман информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%.

"Готовность оцениваем как достаточно высокую. Я имею в виду и проработку механизма исполнения постановления, и абсолютно четкий алгоритм счета, сколько должны получить - это 6 минимальных размеров оплаты труда, умноженные на количество работников данного предприятия", - заявил Браверман.

Также глава Корпорации МСП напомнил о механизме погашения кредита. Его тело нужно будет выплачивать не сразу, а частями в течение довольно длительного периода. Такую меру Браверман назвал беспрецедентной и выразил уверенность, что она будет работать.