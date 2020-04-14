Кредитный карантин: российские банки остались с деньгами, но без заемщиков

Лидия Мартынова

Коронавирусная остановка российской экономики привела к парадоксальной ситуации в банковском секторе: крупные банки фактически сидят на деньгах, но раздавать их некому — желающих брать кредиты в нынешней неопределенности все меньше. Наиболее уязвимыми выглядят те небольшие, в том числе региональные, банки, которым удалось пережить «чистки» последних лет. Нарастающие проблемы их клиентов — тысяч компаний малого и среднего бизнеса — способны обернуться непоправимыми последствиями, тогда как крупнейшие банки, даже если доходы их заемщиков резко упадут, вряд ли столкнутся с критическими сложностями, а при необходимости будут по традиции взывать к помощи государства. Можно не сомневаться, что эти призывы не останутся без ответа, как это было уже много раз. Иными словами, текущая ситуация создает все условия для дальнейшей монополизации российского банковского сектора в полном соответствии с классическим правилом любого кризиса: сильные становятся еще сильнее, а слабые — еще слабее. Вполне применим этот принцип и к закредитованному населению — пока ему предложены только «кредитные каникулы», хотя эффективность этой меры помощи еще должна себя зарекомендовать.

«Если у нас не перезапустится экономика, если компании сократят свои результаты, через два месяца все плохие долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, перекинутся на банки. Так что следующая стадия кризиса затронет банки»,

— заявил накануне в интервью на канале РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На потенциальный масштаб проблем намекнула в конце прошлой недели и глава ЦБ Эльвира Набиуллина: в ходе очередной онлайн-конференции она сообщила, что доля предприятий, которые испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, за неделю выросла с 73% до 84%.

Не вызывают оптимизма у банков и перспективы розничного кредитования, в особенности ипотека. Согласно свежей оценке банка ипотечного кредитования «ДОМ.РФ», сокращение выдачи ипотечных кредитов может составить 25−30% в связи с тем, что из-за приостановки работы МФЦ уже появились проблемы с регистрацией сделок с недвижимостью, а многие из тех, кто собирался взять ипотеку в апреле—мае, заняли выжидательную позицию в условиях угрозы роста безработицы и снижения доходов. Есть и более пессимистичные прогнозы, предполагающие, что ипотека может упасть на 50−60%.

По состоянию на март средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ РФ, составляла 8,69%. Однако, прогнозирует Аналитический центр НАФИ, с учетом нестабильной ситуации на рынке ипотечного кредитования этот показатель может вырасти до отметки 10% к концу 2020 года. В сложившихся обстоятельствах аналитики ожидают снижение спроса на ипотечное кредитование в перспективе года, а возможное ухудшение макроэкономической ситуации в стране может привести к возникновению у заемщиков проблем с выплатой долга и сказаться на качестве кредитного портфеля российских банков. При этом, констатируют эксперты НАФИ, насыщение платежеспособного спроса на ипотеку произошло еще в 2018 — 2019 годах. С учетом же того, что ипотека сегодня вносит весомый (порядка 6,9%) вклад в ВВП, замедление темпов роста этого рынка может оказать сейчас гораздо более ощутимое влияние на экономику по сравнению с кризисными периодами прошлых лет.

Кроме того, в последние недели банки переживают очередной «набег» вкладчиков. Через несколько дней после озвученного президентом Владимиром Путиным предложения обложить процентные налоги с депозитов свыше 1 млн рублей Ассоциация банков России (АБР) написала в ЦБ письмо о том, что многие клиенты незамедлительно выразили желание закрыть вклады и снять наличные со счетов. В марте, по данным ЦБ, объем вкладов снизился на 2% - граждане сняли более 600 млрд рублей, несмотря на повысившиеся ставки по депозитам. На днях в ЦБ обратилась с письмом и Ассоциация российских банков (АРБ), предлагающая перенести вступление в силу принятого решения о новом налоге по меньшей мере на два-три года. Введение нового налога на доходы в виде процентов, полученных по вкладам граждан в банках, считают в АРБ, дополнительно простимулирует вкладчиков искать инструменты для вложений, отличные от банковских депозитов.

«Что касается заявлений о сохраняющейся привлекательности вкладов физлиц, то к такому выводу можно прийти, только исходя из критерия „лучше, чем ничего“»,

— отмечается в недавнем аналитическом отчете АРБ.

Одновременно подскочили показатели потребительского кредитования. По данным мониторинга рынка розничных банковских услуг компании Frank RG, в марте банки выдали населению 920,6 млрд рублей — на 22% больше, чем в феврале, при этом объем кредитов наличными достиг рекордной суммы 490,9 млрд рублей (плюс 25% к февралю). Однако этот всплеск, очевидно, будет иметь такие же последствия, как и закупка гречки на несколько месяцев вперед: в ожидании кризиса многие предпочли создать финансовую «подушку безопасности» впрок, и в дальнейшем спрос на потребкредиты вряд ли удержится на столь высоком уровне. Стимулировать банки к кредитованию, возможно, придется с помощью дальнейшего снижения ключевой ставки (сейчас она находится на уровне 6%). Как предполагает аналитическое агентство «Эксперт РА», на предстоящем 24 апреля очередном заседании ЦБ по ставке, скорее всего, будет взята пауза, но уже в июне можно ожидать снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов (0,5%).

В свежем бюллетене Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ говорится, что в текущем году кредиты населению покажут рост на 7% против 19% в прошлом году (в том числе ипотека 12% против 17%), а кредиты предприятиям — 3%, тогда как годом ранее они выросли на 6%. В 2021 году, предполагают аналитики, по мере выхода из рецессии корпоративное кредитование вернется к уровню 2019 года, но в сегменте розничного кредитования возврат на докризисные темпы будет завесить от восстановления доходов населения. Прогноз на этот год по реальным располагаемым доходам населения — минус 6,5%, что существенно выше темпов падения в 2015 году (порядка 4%). Правда, уже 2021 году, по оценке ВЭБ.РФ, можно ждать роста доходов на 6,1%, то есть кризис будет иметь V-образную структуру — резкое падение и быстрое восстановление. Но для того, чтобы такой сценарий реализовался на практике, экономика должна выйти из карантина уже к третьему кварталу. Во втором же квартал аналитики ВЭБ.РФ прогнозируют снижение реальных зарплат россиян на 4,6%, реальных располагаемых доходов — на 17,5% при увеличении официального уровня безработицы с 4,6% до 10%.

Для заемщиков-физлиц наиболее принципиальный вопрос заключается в том, как за период карантина изменится их долговая нагрузка. По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сделанной на основании данных 4 тысяч кредиторов, под возможность объявленных руководством России «кредитных каникул» подпадают 49,2 млн из 67,6 млн действующих кредитов, то есть почти 73%. Однако в разных сегментах розничного кредитования ситуация принципиально отличается: если в необеспеченных кредитах (потребкредиты и кредитные карты) на «каникулы» претендуют более 70%, то в залоговых типах кредитов (например, ипотека и автокредитования) эта доля не доходит и до половины.

При этом банки предоставлять «каникулы» заемщикам определенно не торопятся. Как сообщила на минувшей неделе Эльвира Набиуллина, с 20 марта по 7 апреля в крупнейшие банки поступило более 107 тысяч заявок на «кредитные каникулы» от розничных клиентов (79% из них — по потребительским кредитам, 21% — от ипотечных заемщиков), банки рассмотрели 76 тысяч заявок, но удовлетворили только 11,5 тысячи (15%), включая из них 9 тысяч по потребительским кредитам и 2,5 тысячи по ипотеке.

Столь низкие показатели глава ЦБ объяснила тем, что большую часть заявлений граждане подавали до вступления в силу закона о кредитных каникулах, то есть обращались за программами реструктуризации, которые были разработаны самими банками. Первые же данные о реструктуризации в рамках нового закона появятся на текущей неделе.

10 апреля правительство повысило лимит по размеру ипотеки, при котором заемщик может обратиться за каникулами, с прежнего размера 1,5 млн рублей для всех регионов до 4,5 млн рублей в Москве, 3 млн рублей в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, до 2 млн рублей в остальных регионах. По оценке Объединенного кредитного бюро, приведенной в недавнем обзоре Frank RG, теперь подать заявку на реструктуризацию могут 73,2% ипотечных заемщиков, тогда как до повышения лимита это право было у 48,8%. Новый дифференцированный подход соответствует рекомендациям экспертов рынка — в частности, по оценке НБКИ, средний размер действующего ипотечного кредита в стране находится в районе 2,2 млн рублей, хотя для Москвы он составляет 4,8 млн рублей.

В то же время, как показал недавний опрос банка «Открытие», лишь 13% россиян в целом и 17% жителей Москвы и Петербурга твердо намерены воспользоваться «кредитными каникулами», а еще 29% допускают такую возможность в будущем. Не исключено, что это будет не единственная мера поддержки для граждан и бизнеса с высокой кредитной нагрузкой. На прошлой неделе глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, что в качестве дополнительной поддержки можно рассматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения по долгам в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.

Если же судить о ситуации в банковском секторе по тому, что заявляют публично сами финансисты, то их сейчас волнуют два ключевых вопроса — какую поддержку в случае нарастания кризиса предоставит им государство и какого количества игроков недосчитается банковская сфера по итогам карантина.

«Кризисные явления только ускорят очистку банковского сектора: мелкие банки, банки-монолайнеры, те региональные банки, которые ведут свою деятельность „на грани“, — их всех ждет непростое время»,

— заявил, в частности, на минувшей неделе в интервью «Ведомостям» глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Назвал он и количество банков, которого было бы достаточно при нынешней структуре и размере российской экономики — всего сто, то есть в 4−5 раз меньше, чем на сегодняшний день. Похожие оценки уже звучали в начале текущего года, когда агентство «Эксперт РА» отмечало, что в зоне повышенного риска находятся 38 российских банков, несмотря на то, что в целом достигнут наивысший за последние годы индекс здоровья банковского сектора (90%).

На минувшей неделе рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по 15 российским банкам, снизив их до «негативных». О пересмотре самих рейтингов банков речи пока не идет, поскольку у них достаточно ликвидности и запасов капитала, а также невысокая доля проблемных кредитов. Однако агентство ожидает ухудшения качества кредитов корпоративных заемщиков, в первую очередь малого и среднего бизнеса в связи с экономическим замедлением и снижением их прибыли, а потеря работы и снижение доходов населения ухудшат и качество розничных кредитов. Банки, опрошенные Frank Media на прошлой неделе, сообщили о пересмотре кредитной политики в отношении пострадавших во время пандемии отраслей и сотрудников соответствующих компаний.

Еще более тревожный прогноз представило недавно аналитическое агентство «Национальные кредитные рейтинги». Проведенный им стресс-тест показал, что при повторении экономического сценария кризиса 2008 года российские банки покажут убыток в размере 800−900 млрд рублей. В то же время эксперты отметили, что даже в максимально стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снизится незначительно и будет по-прежнему далека от минимальных нормативных значений.

О мерах прямой господдержки банков речи пока не идет — та же Эльвира Набиуллина не раз подчеркивала в своих выступлениях, что банковский сектор подошел к нынешнему кризису в более устойчивом состоянии, чем в 2014 году. Об этом можно судить, в частности, по показателям чистой прибыли крупнейших игроков сектора. По данным портала «Банки.ру», Сбербанк в марте зафиксировал чистую прибыль в размере 156,5 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в феврале; Альфа-Банк улучшил этот показатель почти в полтора раза (56,4 млрд рублей против 23,2 млрд рублей месяцем ранее); у ВТБ чистая прибыль достигла 21,2 млрд рублей — плюс 11,4% к февралю. Из первой сотни российских банков по размеру чистой прибыли этот показатель в марте 2020 года уменьшился по сравнению с февралем только у десяти.

В утвержденный правительством список системообразующих компаний крупнейшие банки включены не были, однако нельзя исключать, что вопрос об этом еще будет поставлен. Как заявил в недавнем интервью Алексей Кудрин, для банковской сферы кризис будет чувствителен примерно через три месяца, а через шесть — «в полной мере». В связи с этим, по мнению Кудрина, банкам, вероятно, надо будет добавлять капитал. Нет сомнений, что банкиры уже активно прорабатывают этот сценарий — опыт предыдущих кризисов говорит о том, что отказать им государство не сможет.

Николай Проценко

Николай Проценко

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