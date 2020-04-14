Кто нападает на Собянина и Сечина

Анастасия Иванова

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПетр АкоповВсе материалы

В Москве на этой неделе вводят цифровые пропуска для передвижений по городу, а ведущие нефтяные державы договорились о снижении добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке. Но обе новости используются дежурными "борцами с режимом" для атак на российскую власть: в столице строят "цифровой ГУЛАГ" (который еще и дает сбои, вот криворукие), а соглашение с ОПЕК невыгодно России (это новый "Брестский мир"). Обвиняют мэра Москвы Сергея Собянина и главу "Роснефти" Игоря Сечина — они во всем виноваты: первый якобы действует по своему усмотрению, а второй в прошлом месяце развязал нефтяную войну, которую мы теперь проиграли. Почему бьют по Собянину и Сечину? Потому что целят в Путина.

Дело в том, что и мэр Москвы, и глава "Роснефти" — близкие соратники президента, пользующиеся его полным доверием. Это доверие проверено годами совместной работы: в случае с Сечиным речь идет о более чем четверти века, а Собянин рядом с Путиным уже 15 лет. Сечин был правой рукой и ближайшим помощником, Собянин возглавлял президентскую администрацию и был заместителем Путина в правительстве. Теперь один — глава крупнейшей российской глобальной компании, а второй руководит столицей. На обоих лежит огромная ответственность, у них есть немалые полномочия, и их мнение важно для Путина — но масштабные, стратегические, принципиальные решения они принимают вместе с президентом.

Нет никаких сомнений в том, что все происходящее на нефтяном рынке было следствием решения президента: как все нюансы неудачных переговоров о продлении сделки с ОПЕК+ в марте, так и нынешнее достижение соглашения. Точно так же и решение об ужесточении режима самоизоляции в Москве принималось Собяниным по согласованию с Путиным — мэр и сам уже сказал об этом. Так почему же противники власти обвиняют Сечина и Собянина, следуя их обычному приему подавать любые действия Путина как ошибочные и проигрышные для России, не проще было бы напрямую обвинить во всем президента? Нет, не проще, потому что, кроме демонизации Путина, им очень хочется еще и внести смуту в его команду и дискредитировать в глазах общественности. Для этого используется примитивный, но, как им кажется, действенный прием — подавать все как некую "игру престолов", "борьбу башен" и группировок. И объяснять все происходящее как реализацию шкурных личных или ведомственных интересов того или иного политика.

Вот и получается, что Собянину вечно поминают мифическую "сезонную смену бордюров" — хорошо хоть, о том, что "у его жены есть завод по производству плитки", уже не говорят, — а Сечину вспоминают его очень большую зарплату и лоббирование интересов "Роснефти" в ущерб интересам России. Сечина называют олигархом, а Собянина обзывают "оленеводом", не любящим и не понимающим москвичей. Это продолжается уже многие годы — в надежде на то, что капля камень точит, и если постоянно повторять одну и ту же ложь, то осадочек у многих людей останется.