Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп подчеркнул, что в случае, если у России появятся дополнительные потребности, то США, когда они наладят производство в достаточных объемах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну", - заявил Лавров в ходе интервью в формате видеоконференции.