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Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп подчеркнул, что в случае, если у России появятся дополнительные потребности, то США, когда они наладят производство в достаточных объемах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну", - заявил Лавров в ходе интервью в формате видеоконференции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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