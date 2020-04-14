Лолита: «Я еще не того возраста, чтобы спать с дедом!»

Влада Некрасова

Режим самоизоляции высвободил огромное количество времени у вечно занятых звезд. Они стали заполнять его общением: кто-то с подписчиками а кто-то — с коллегами. Так, Лолита провела прямой эфир с Ольгой Бузовой. Певицы обсудили отношения с мужчинами.

Исполнительница рассказала, что уже давно оправилась от болезненного развода с Дмитрием Ивановым и счастлива в новых отношениях. Правда, сейчас они с возлюбленным из-за пандемии коронавируса оказались запертыми в разных странах.

«Я одна уже 20 дней, мой мужчина завис на карантине в другой стране. Он — нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Мне 56, ему 48, немного моложе. Но дед мне не нужен. Я еще не дожила до возраста, когда могу спать с дедом!» — поделилась Лолита.

Как признанию певицы, даже на расстоянии их отношения весьма крепкие. Влюбленные перед тем как заснуть, устраивают долгие разговоры по видеосвязи.

Однако плюсы в вынужденной разлуке Лолита тоже видит: ей не надо готовить и стирать мужчине. Домработница пока не может помогать ей, поэтому недавно она сама мыла полы. Бузова отметила, что с удовольствием посмотрела бы, как коллега убирается.

О новом избраннике Лолита говорит мало, тем более что он далек от мира шоу-бизнеса.

«Мы общаемся по телефону в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне, в принципе, нужны только спортивные штаны. Пока у нас прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс. Мы взрослые люди, нам хорошо и так», — говорила ранее Лолита.

Сидя в изоляции, звезда продолжает следить за питанием. также у нее дома есть новая беговая дорожка и другие тренажеры. Правда заниматься она пока не может. «Я пошла к хирургу Искорневу и подтянула веки. Он мне запретил пока физические нагрузки», — отметила певица.

Фото: Legion-Media, Instagram