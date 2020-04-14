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Лукашенко осудил российские СМИ за "гадкую информацию" о коронавирусе в Белоруссии

Лукашенко осудил российские СМИ за "гадкую информацию" о коронавирусе в Белоруссии

Президент Белоруссии открестился от своих слов о том, что коронавирусную инфекцию следует лечить водкой и сауной – он заявил, что это была шутка, а российские СМИ подают своим читателям "гадкую информацию".

Как сообщает государственное агентство БелТА, Александр Лукашенко потребовал "не трогать" белорусов, которые спасаются от вируса сами. Он напомнил, что в страну были приглашены специалисты ВОЗ для оценки ситуации, и те не нашли поводов для претензий.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки... Зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" – возмутился он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии ни один человек еще не умер от коронавируса. Причиной смерти каждый раз становятся сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, а также "диагнозы, которые прочитать даже нельзя".

Вопреки словам белорусского лидера о том, что официальный Минск не обращался к России за помощью, несколькими неделями ранее в СМИ появлялась прямо противоположная информация. Когда ее позже косвенно подтвердили в Кремле, в МИД Республики сказали, что не знают, о чем идет речь.

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По материалам: uposters.ru

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