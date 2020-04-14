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Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ

Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса.

"Очевидно, при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос", - сказал он в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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