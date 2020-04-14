Лунный день сегодня 14 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна продолжает движение по Знаку Козерога, и сегодня астрологи обещают насыщенный день тем, кто не испугается внутренних страхов и сможет отличить голос интуиции от шепота сомнений.

Самые внимательные и бесстрашные смогут заметить, что 14 апреля удача будет идти с ними рука об руку. Найти ответ на волнующий вопрос, получить подсказку свыше или принять верное решение легко получится в наступающие лунные сутки. Однако не стоит испытывать удачу, играя в двойные игры или участвуя в авантюрах.

Фаза Луны: 20-21 лунные сутки. Сегодня гармоничное взаимодействие убывающей Луны и Козерога обеспечит базовую гармонию тела, души и энергетики. На первом месте будут вопросы популярности, саморазвития, самореализации, веры в себя и доверия высшим силам.

Магнитные бури: метеорологи отмечают геомагнитные колебания, есть вероятность слабой магнитной бури.

Благоприятные дела 14 апреля:

саморазвитие, духовные поиски;общение с близкими;реализация целей;постановка планов;избавление от сомнений, негативных установок;обдумывание, взвешивание решений.

Опасности и риски 14 апреля:

Домашние дела при Луне в Козероге

неоправданные риски ради острых ощущений;двойные игры, обман, ложь;уступчивость во вред себе;непродуманные решения;черствость по отношению к близким.

Сделайте перерыв в работе по дому: делами лучше заниматься умеренно, чтобы не истощить свои силы и свою энергетику. Сегодня желательно посвятить время общению с пожилыми родственниками и своими детьми. Правда, с теми, кто не живет с вами вместе, лучше общаться по видеосвязи или по телефону: карантин все еще в самом разгаре.

Работа и деньги во вторник

В рабочих делах все будет в полном порядке. Астрологи советуют внести в скучную рутину немного спонтанности и творчества. Именно немного легкомысленный и веселый подход обеспечит выгодную реализацию планов. В денежном плане день также стабилен. Возможны как непредвиденные расходы, так и неожиданный приток денег. Самое главное при Луне в Козероге — это соблюдать финансовую дисциплину: вовремя платить по счетам и отказаться от спонтанных покупок.

Внешний вид по лунному календарю

Астрологи советуют встретить этот вторник в одежде теплой весенней палитры. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что в одежде идеальными окажутся коричневые, оранжевые и синие оттенки. Эти цвета усилят лучшие качества Козерога. Впрочем, если данная палитра вам не по вкусу, выходом из положения станут яркие аксессуары и талисманы по Знаку Зодиака.

Любовь и отношения 14 апреля

Сегодня в дверь может постучать прошлое. Луна в Козероге не только подарит большие шансы на возрождение былых чувств, но также притянет новых поклонников или поклонниц. Главное — не пропустить судьбоносный момент, если вы, конечно, не связаны узами брака.

Людям в крепких отношениях пригодится владение азами дипломатии и умение вести грамотную домашнюю политику. День будет довольно сложным для любви, главным образом в психологическом плане. Поэтому астрологи советуют пожить чужой головой: прислушаться к советам близких, взять на заметку чей-то опыт, попросить помощи, довериться судьбе.

Настроение и здоровье

В течение дня, особенно ближе к вечеру, многими могут овладеть грустные, тревожные мысли. Чтобы справиться с дурными предчувствиями, страхами и сомнениями, стоит чаще переключаться с одного дела на другое, иначе всего за один день можно довести себя до энергетического истощения.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за нарушения базовых мер предосторожности. По этой причине мы еще раз напоминаем об угрозе магнитной бури и — самое важное — коронавируса. Старайтесь высыпаться, заниматься спортом, меньше нервничать и не переживать зря.