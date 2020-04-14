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Макрон продлил режим самоизоляции Франции до 11 мая, границы закрыты

Макрон продлил режим самоизоляции Франции до 11 мая, границы закрыты

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение продлить режим самоизоляции в стране, который должен был завершиться 15 апреля, еще почти на месяц — до 11 мая. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что запрет на массовые мероприятия при этом продлили до середины лета.

«Надежда постепенно возвращается, но в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы заполнены. Поэтому мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам. Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая», — заявил Макрон.

Он сообщил, что ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая. Это касается детских садов, школ, колледжей.

Макрон заявил, что распространение нового коронавируса во Франции несколько замедлилось. В то же время он вынужден был отметить, что страна, «судя по всему, плохо подготовилась» к эпидемии, которая «указала на существовавшие упущения».

Президент также сообщил, что границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми и после 11 мая.

По последним данным, во Франции выявлено около 138 тыс. случаев коронавируса, умерли почти 15 тыс. человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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