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Мама Елены Соловей скончалась в муках из-за халатности врачей

Мама Елены Соловей скончалась в муках из-за халатности врачей
В начале 90-х артистка эмигрировала с семьей в США в надежде найти там хороших врачей для супруга, которому требовалась пересадка почки. Переехать к дочери планировала и мама Елены Яковлевны — Зинаида Шматова.

Зинаида Ивановна даже стала изучать английский, готовясь к переезду, но в ее планы вмешался коварный недуг. «На мой взгляд, не было ничего серьезного, — вспоминает 73-летняя Соловей на передаче «Судьба человека». — Грустно говорить об этом. У нее были камни в желчном, и на самом деле требовалась срочная операция. Мама была очень сильная и терпеливая. Ей вызвали врача, который сказал, мол, если еще будет что-то болеть, то надо прийти на прием. Но почему-то не сказали, что срочно надо ехать в госпиталь. Через пару дней ей стало плохо».

Женщину отвезли на неотложке в медучреждение. Но медики почему-то не торопились с операцией.

«В то время и молодые пациенты никому не были нужны, а старики тем более. Маму оставили в коридоре. Там она пролежала до тех пор, пока не пожелтела. Лишь после этого ей сделали операцию и снова выставили в коридор — умирать. Когда я приехала в Россию, то думала, что смогу ее забрать, но она была не транспортабельной. Я была уверена, что смогу спасти ее, но не смогла этого сделать. Вот и все. Такая чудовищная и ужасная история», — продолжила артистка.

Елена Яковлевна до сих пор пребывает в шоке от увиденного в той больнице. Там, по ее словам, царила полная антисанитария. «Никто не мыл полы. Это делал мой брат, когда мама лежала. Судно некому было вынести. Меня просили это делать. Конечно, я могла! Мама всю жизнь всем помогала, но когда с ней случилась беда — помочь было некому. Это было ужасно. Но все равно маму не вернуть. Считаю, что люди не виноваты. Просто такое было время», — сетовала Соловей.

Напомним, летом прошлого года из жизни ушел и единственный супруг актрисы — художник Юрий Пугач, который тоже тяжело болел. Американские врачи до последнего боролись за него, но недуг оказался сильнее. «Юра был не очень здоров. Почку ему пересадили. Все было хорошо, и вдруг 8 июня в час дня он умер», — сообщил близкий друг художника.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи «Судьба человека»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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