Megadeth готовы начать запись нового альбома

Алексей Вольцев

У американской группы Megadeth все готово, чтобы начать запись своего семнадцатого альбома: они просто ждут, пока прояснится ситуация с COVID-19."Мы работали над этим, и в итоге всё написано и готово быть записанным в студии. На самом деле, мы собирались начать записываться в конце марта. Но, конечно же, произошло всё это [COVID-19]. Мы закончили тем, что нам пришлось отменить фестиваль Hell & Heaven Fest в Мехико, который намечался на 15 марта. И сразу после этого мы собирались поехать в Нэшвилл и начать работу над треками, но со всеми этими закрытиями мы озаботились вопросами своего здоровья.И это касается не только нас четверых — когда вы идёте в студию, то теперь у вас в распоряжении есть целый штат сотрудников и больший выбор услуг, которые могут понадобиться во время записи. Сейчас всё закрыто. Поэтому, как только отменят запреты и можно будет безопасно вернуться к — ненавижу говорить "нормальная жизнь" — тому, чтобы безопасно снова заниматься своими делами, мы будем абсолютно готовы зажигать", - рассказал басист Дэвид Эллефсон рассказал в интервью The Metal Voice.Позже Эллефсон добавил, что запись будет действительно тяжёлой, со множеством скоростных ударных партий благодаря барабанщику группы Дирку Вербурену (ex-Soilwork, ex-Aborted, Cadaver) — это будет его первой работой в составе Megadeth. Предыдущий альбом Dystopia, вышедший в 2016 году, получил высокие оценки профессиональных критиков.