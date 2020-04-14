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Милые и уютные: домашний снимок Ивана Телегина с любовницей

Милые и уютные: домашний снимок Ивана Телегина с любовницей
В конце декабря поклонники Пелагеи бурно обсуждали появление ее мужа — хоккеиста Ивана Телегина — в обществе другой блондинки. Сразу после этого случая певица выступила с официальным заявлением о разводе.

«Да, мы все-таки решили расстаться. У всех случается, все мы делаем ошибки... О годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать», — отметила Пелагея.

Оказалось, Телегин изменял супруге с владелицей турфирмы Марией Гончар. Сразу после новости о разводе пара перестала скрываться. Теперь они окрыто публикуют совместные кадры в социальных сетях и рука об руку посещает светские мероприятия.

Сегодня в Сети появился милый кадр с участием влюбленных. На фото можно увидеть Марию в пижаме, Ивана, который, похоже, не заморачивается по поводу домашней одежды, предпочитая ходить с голым торсом, и их собаку.

Похоже, что, расставшись с Пелагеей, Телегин погрузился в настоящую идиллию. А вот артистке пришлось нелегко, ее буквально атаковали хейтеры. 

«Меня заказали. Зачем? Чтобы довести меня до истерии? Рассорить с Иваном до такой степени, чтобы мы с ним совершенно не могли о чем-либо договориться? Кто это все делает? Я знаю. Более того, эти товарищи всячески намекают на себя, в том числе в СМИ», — жаловалась звездная блондинка.



Звезда уверяла, что ей вредят люди, имеющие корыстные цели по отношению к Ивану. «Друзья, не ведитесь пожалуйста! Обсуждайте сказанное с реальными людьми. Ведь тем, кто вас использует как инструмент давления на меня, нужны миллионы Ивана. Мне они не нужны, а вам по закону не достанутся. Все, кто меня знает, помнят, что я никогда не участвовала в подобных историях. Это не мой образ жизни, не мой путь. Мне не нужны ни вбросы псевдоновостей, ни скандалы-интриги-расследования», — сетовала 33-летняя Пелагея.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва», Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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