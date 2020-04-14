Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
Власти Грузии и грузинский народ действовали быстро и эффективно с точки зрения управления кризисом и сокращения распространения коронавируса нового типа Covid-19, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в своем видеообращении.
По ее словам, многие ведомства США, включая Министерство обороны США, вносят свой вклад в помощь Грузии.
ИА Newstes сообщало, что с 26 февраля по 13 апреля в Грузии зафиксировано 272 клинически подтвержденных случаев (199 активных) инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, включая три летальных случая. 4 834 человек находятся под карантином, 434 — в стационарах специализированных больниц. В связи с угрозой распространения Covid-19 с 21 марта на месяц был объявлен режим чрезвычайного положения, закрыты все границы для иностранцев, за исключением особых случаев. 23 марта властям Грузии пришлось принять решение о введении режима строгого карантина в двух муниципалитетах страны — Марнеули и Болниси, а с 31 марта карантин был введен на территории всей страны. По стране также действует комендантский час, полностью приостановлена работа общественного транспорта, включая метро. На въездах и выездах в городах установлены блокпосты для контроля передвижения граждан. Мобилизованы силы полиции и подразделений Сил обороны Грузии.