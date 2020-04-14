Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол

Алексей Вольцев

Власти Грузии и грузинский народ действовали быстро и эффективно с точки зрения управления кризисом и сокращения распространения коронавируса нового типа Covid-19, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в своем видеообращении.

«Сегодня, когда мы столкнулись с пандемией Covid-19, я особенно горжусь совместными достижениями Америки и Грузии в плане улучшения системы общественного здравоохранения Грузии. Американский народ оказал помощь в размере $ 140 млн для развития сильной, устойчивой и высококачественной системы национального здравоохранения. Во время чрезвычайной ситуации, вызванной Covid-19, мы ясно видим жизненно важные результаты нашей работы в этом секторе», — сказал посол США в Грузии.

По ее словам, многие ведомства США, включая Министерство обороны США, вносят свой вклад в помощь Грузии.

«Агентство США по международному развитию (USAID), которое продолжает осуществлять широкий спектр программ помощи в областях сельского хозяйства, образования, развития бизнеса, демократии и правосудия, недавно объявило о предоставлении 1,1 млн долларов для поддержки Грузии в борьбе с Covid-19. Грузии помогает и Департамент обороны США. Агентство по снижению угрозы обороны при посольстве планирует приобрести средства индивидуальной защиты на сумму 100 тыс. лари и передать их Министерству здравоохранения Грузии. Соединенные Штаты Америки пришлют Грузии 2 тыс. единиц комплектов высококачественных быстрых тестов, которые могут выявить вирус за несколько часов», — заключила она.

ИА Newstes сообщало, что с 26 февраля по 13 апреля в Грузии зафиксировано 272 клинически подтвержденных случаев (199 активных) инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, включая три летальных случая. 4 834 человек находятся под карантином, 434 — в стационарах специализированных больниц. В связи с угрозой распространения Covid-19 с 21 марта на месяц был объявлен режим чрезвычайного положения, закрыты все границы для иностранцев, за исключением особых случаев. 23 марта властям Грузии пришлось принять решение о введении режима строгого карантина в двух муниципалитетах страны — Марнеули и Болниси, а с 31 марта карантин был введен на территории всей страны. По стране также действует комендантский час, полностью приостановлена работа общественного транспорта, включая метро. На въездах и выездах в городах установлены блокпосты для контроля передвижения граждан. Мобилизованы силы полиции и подразделений Сил обороны Грузии.