Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса

Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса

Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Россию после отмены ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом контексте Мишустин передал Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, которое было принято премьер-министром Франции", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом:
Звезда «Игры престолов» объявил о полной победе над коронавирусом
Звезда «Игры престолов» объявил о полной победе над коронавирусом
Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной помощью
Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Болезненное переселение: как Америка веками боролась с вирусами из Европы
Болезненное переселение: как Америка веками боролась с вирусами из

Топ на сегодня

Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве снизилось
Число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве снизилось
Путин отметил необходимость оптимально выстроить действия властей
Путин отметил необходимость оптимально выстроить действия властей
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии

Еще по теме

Мишустин оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Мишустин и премьер Казахстана обсудили торгово-экономические отношения
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана борьбу с коронавирусом