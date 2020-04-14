Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса

Анастасия Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Россию после отмены ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей. В этом контексте Мишустин передал Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, которое было принято премьер-министром Франции", - говорится в сообщении.

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