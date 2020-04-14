Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Сергеем Румасом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом и взаимодействие в энергетике и торговле, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Тринадцатого апреля председатель правительства РФ Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Белоруссия Румасом. Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.