Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом

Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом

Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом

Чернокожие американцы подвергаются «более высокому риску заражения коронавирусом» Covid-19. Об этом сегодня, 13 апреля, заявила мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая сама является афроамериканкой. Как передаёт телеканал CNN, градоначальник Чикаго намерена начать решать «эту проблему» в первую очередь со сбора более подробных данных об инфицированных гражданах США.

По её словам, анкетирование лиц, у которых был обнаружен Covid-19, не включало полную информацию о пациентах. «Там был регистратор информации, где практически пропущены (разделы) о расе, этнической принадлежности и другой демографической информации, что было важно для нас, чтобы действительно измерить полное воздействие (коронавируса на людей)», — сказала она.

Предоставление этой информации, отметила Лайтфут, теперь является обязательным.

Мэр Чикаго (штат Иллинойс), где традиционно сильны позиции Демократической партии США, раскритиковала администрацию президента-республиканца Дональда Трампа за её усилия «убить закон о доступном медицинском обслуживании». Коронавирус затрагивает тех, кто имеет основные заболевания, поэтому медицинское обслуживание должно быть более доступным для людей, подчеркнула мэр. «Если вы хотите помочь американскому сообществу, то вы расширяете доступ к недорогому качественному медицинскому обслуживанию. Вы не пытаетесь убить это», — посетовала Лайтфут.

Как сообщало ИА Newstes, в США среди заразившихся коронавирусом и умерших непропорционально больше представителей чернокожего населения страны. Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. Среди жителей Чикаго афроамериканцы составляют 30%. Однако среди инфицированных коронавирусом их половина, а доля среди умерших — около 70%.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных коронавирусом
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
В России стало не хватать места для хранения нефти
В России стало не хватать места для хранения нефти
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

В американском городе Чикаго в рождественские выходные расстреляли 40 человек
В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом
В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса