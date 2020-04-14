Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Чернокожие американцы подвергаются «более высокому риску заражения коронавирусом» Covid-19. Об этом сегодня, 13 апреля, заявила мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая сама является афроамериканкой. Как передаёт телеканал CNN, градоначальник Чикаго намерена начать решать «эту проблему» в первую очередь со сбора более подробных данных об инфицированных гражданах США.

По её словам, анкетирование лиц, у которых был обнаружен Covid-19, не включало полную информацию о пациентах. «Там был регистратор информации, где практически пропущены (разделы) о расе, этнической принадлежности и другой демографической информации, что было важно для нас, чтобы действительно измерить полное воздействие (коронавируса на людей)», — сказала она.

Предоставление этой информации, отметила Лайтфут, теперь является обязательным.

Мэр Чикаго (штат Иллинойс), где традиционно сильны позиции Демократической партии США, раскритиковала администрацию президента-республиканца Дональда Трампа за её усилия «убить закон о доступном медицинском обслуживании». Коронавирус затрагивает тех, кто имеет основные заболевания, поэтому медицинское обслуживание должно быть более доступным для людей, подчеркнула мэр. «Если вы хотите помочь американскому сообществу, то вы расширяете доступ к недорогому качественному медицинскому обслуживанию. Вы не пытаетесь убить это», — посетовала Лайтфут.

Как сообщало ИА Newstes, в США среди заразившихся коронавирусом и умерших непропорционально больше представителей чернокожего населения страны. Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. Среди жителей Чикаго афроамериканцы составляют 30%. Однако среди инфицированных коронавирусом их половина, а доля среди умерших — около 70%.