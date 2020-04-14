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Москалькова предлагает закрепить требования к ответам чиновников на обращения граждан

Москалькова предлагает закрепить требования к ответам чиновников на обращения граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила законодательно оградить граждан от формального подхода чиновников к ответам на обращения и закрепить в законе об обращениях граждан требования к содержанию ответов должностных лиц. Данная инициатива содержится в докладе омбудсмена о работе за 2019 год, который опубликовала 14 апреля «Российская газета».

«В целях снижения формализма и повышения качества ответов, подготавливаемых должностными лицами, уполномоченный считает целесообразным дополнить Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» четкими требованиями к содержательной части ответа на обращение гражданина», — предлагает Москалькова. 

Согласно предложению, установление соответствующих требований в законе должно также дополниться мерами органов государственной и муниципальной власти по разработке внутренних стандартов качества ответов на обращения граждан.

Как полагает омбудсмен, в результате ответы на обращения граждан должны соответствовать официальному стилю и не допускать ссылок на нормативно-правовые акты без разъяснения их требований. Также власти должны будут давать оценку всем аргументам, изложенным в обращении гражданина, а отказ в его удовлетворении должен быть «обоснованным и мотивированным».

Ранее «Парламентская газета» сообщала об инициативе членов Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, предусматривающей закрепление в законодательстве нормы, согласно которой срок подготовки ответа органов государственной власти на обращение гражданина должен исчисляться не в рабочих, а в календарных днях.

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По материалам: pnp.ru

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