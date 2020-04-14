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Москалькова предложила преподавать школьникам предмет «Права человека»

Москалькова предложила преподавать школьникам предмет «Права человека»

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости разработать дисциплину «Права человека» и преподавать ее школьникам 5-9 классов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уверена, распространение практик преподавания дисциплины «Права человека» в образовательных организациях всех уровней является «актуальной задачей».

«Представляется целесообразной подготовка соответствующей образовательной программы основного общего образования и внедрения соответствующей дисциплины в учебный процесс в 5-9-х классах», — сообщается в докладе омбудсмена, опубликованного в «Российской газете».

Москалькова считает важным разработать специальные программы в области прав человека для представителей различных профессий. Она также заявила о необходимости усилить госорганам системную работу по правовому просвещению. Для этого, по ее словам, нужно более плотное межведомственное взаимодействие и привлечение общественных институтов.

«Анализ ситуации с просвещением по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты в стране показывает, что в правопросветительской работе со стороны государственных органов не хватает системности, перспективности и результативности. В этих целях требуется усиление межведомственного взаимодействия, более широкое привлечение для участия в деятельности по правовому просвещению общественных институтов», — говорится в докладе омбудсмена.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность внедрения в образовательный процесс программ предпринимательской направленности для детей. Такое поручение он дал Минпросвещения.

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По материалам: pnp.ru

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