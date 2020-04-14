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Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж

Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендует  российскому правительству внести изменения в законодательство, запрещающие выдворение иностранцев в страну, где для них существует угроза, следует из ежегодного доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год.

"Особую обеспокоенность вызывают случаи депортации иностранных граждан из России в  государства своего гражданства, где они могут подвергнуться жестокому обращению… В этой связи правительству Российской Федерации рекомендуется рассмотреть возможность разработки соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации, которые предусматривали бы запрет выдворения иностранных граждан в другую страну, где существует реальная угроза жестокого обращения с ними", - говорится в докладе.

По словам Москальковой, ЕСПЧ в  своих постановлениях неоднократно указывал, что государство, принимая решение о  выдворении иностранного гражданина, обязано оценивать риски, могут ли к нему быть применены пытки, иные формы насилия.

# Политика
По материалам: ria.ru

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